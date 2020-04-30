Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном наряде

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица вновь подготовила необычный лук

Бритни Спирс – одна из самых спортивных знаменитостей. 38-летняя певица регулярно устаивает фитнес-уроки для своих поклонников, публикуя их в личном микроблоге. А также вдохновляет многочисленными аутфитами в откровенных нарядах. С их помощью знаменитость демонстрирует также и свое спортивное тело. Один из последних луков получился именно таким.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни красуется в короткой рубашке с длинными рукавами и декольте, которую также отличает яркий принт из разнообразных фруктов. Дополняют образ короткие джинсовые шорты. Прическу Спирс сделала в этот раз необычную – с вытянутыми и отлично уложенными прядями, макияж также получился более аккуратным. Лук дополнили белые бусы «На моей рубашке апельсины, лимоны, ягоды и розмарин… что еще я могу попросить?», – сделала забавную подпись певица.

Поклонники принялись писать своей любимице комплименты, которые касаются как ее стиля, так и отличной формы. А также просто признаваться знаменитости в любви. Также коснулись и темы, почему певица не радует их новыми синглами.

Бритни, ты мо поп-принцесса с 1999-го года

Бритни, мы любим тебя

Королева благодарности

О боже. Я так тебя люблю

Бритни, мы скучаем по твоему пению. Пожалуйста, сделай короткое видео, где ты поешь

Как насчет новой музыки?

Ты просто самое лучшее, что жизнь могла дать нам

Твоя подпись пугает меня, ты в порядке?

Бритни, ты выглядишь потрясающе!

Королева фруктов

Твоя прическа выглядит отлично, Бритни

Бритни, ты прекрасна! Я в восторге от твоего образа

Комментарии к посту (фото: instagram.com/britneyspears)

Также на днях Бритни призналась, что в ее доме произошел небольшой пожар – в результате пострадал пол в спортзале, где тренируется красавица. «…Благодатью Божьей, после этого сработала сигнализация, и никто не пострадал. К сожалению, теперь у меня осталось только два предмета снаряжения и тренажерный зал с односторонним зеркалом! Но это могло было быть намного хуже, поэтому я благодарна. Тем более мне всегда нравилось заниматься вне дома», – поделилась с подписчиками звезда.