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Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2020 - 21:18
Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном наряде
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица вновь подготовила необычный лук

Бритни Спирс – одна из самых спортивных знаменитостей. 38-летняя певица регулярно устаивает фитнес-уроки для своих поклонников, публикуя их в личном микроблоге. А также вдохновляет многочисленными аутфитами в откровенных нарядах. С их помощью знаменитость демонстрирует также и свое спортивное тело. Один из последних луков получился именно таким.

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном нарядеПевица в новом образе (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни красуется в короткой рубашке с длинными рукавами и декольте, которую также отличает яркий принт из разнообразных фруктов. Дополняют образ короткие джинсовые шорты. Прическу Спирс сделала в этот раз необычную – с вытянутыми и отлично уложенными прядями, макияж также получился более аккуратным. Лук дополнили белые бусы «На моей рубашке апельсины, лимоны, ягоды и розмарин… что еще я могу попросить?», – сделала забавную подпись певица.

Поклонники принялись писать своей любимице комплименты, которые касаются как ее стиля, так и отличной формы. А также просто признаваться знаменитости в любви. Также коснулись и темы, почему певица не радует их новыми синглами.

  • Бритни, ты мо поп-принцесса с 1999-го года
  • Бритни, мы любим тебя
  • Королева благодарности
  • О боже. Я так тебя люблю
  • Бритни, мы скучаем по твоему пению. Пожалуйста, сделай короткое видео, где ты поешь
  • Как насчет новой музыки?
  • Ты просто самое лучшее, что жизнь могла дать нам
  • Твоя подпись пугает меня, ты в порядке?
  • Бритни, ты выглядишь потрясающе!
  • Королева фруктов
  • Твоя прическа выглядит отлично, Бритни
  • Бритни, ты прекрасна! Я в восторге от твоего образа

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном наряде

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном наряде

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась железным прессом в эффектном наряде

Комментарии к посту (фото: instagram.com/britneyspears)

Также на днях Бритни призналась, что в ее доме произошел небольшой пожар – в результате пострадал пол в спортзале, где тренируется красавица. «…Благодатью Божьей, после этого сработала сигнализация, и никто не пострадал. К сожалению, теперь у меня осталось только два предмета снаряжения и тренажерный зал с односторонним зеркалом! Но это могло было быть намного хуже, поэтому я благодарна. Тем более мне всегда нравилось заниматься вне дома», – поделилась с подписчиками звезда.

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