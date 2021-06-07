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Фигуристая Настя Каменских показала, как надо фотографироваться в бикини (видео)

Автор: Lite

Настя Каменских много работала над своей фигурой и заслуженно гордится результатами. Певица с удовольствием демонстрирует аппетитные формы при случае - особенно она любит делать снимки в купальнике. Артистка заскучала по жаркой погоде и решила показать фанатам, как же нужно правильно позировать в бикини.

Соблазнительным видеоуроком знаменитость поделилась в своем Instagram.

В ролике Настя предстала в эффектном черно-белом посоватом бикини и с пучком на голове. На лицо певица нанесла легкий макияж.

Звезда стоит на балконе отельного номера - вероятно, во время последней поездки в Мексику. В руках она держит солнцезащитные очки. Завидев камеру, Каменских начала принимать соблазнительные позы, томно изгибаясь.

"Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить", - призналась исполнительница.

Подписчики оценили сочную фигуру Насти и искупали ее в комплиментах.

  • Булочка
  • Агонь, Насть. Мастер своего дела
  • Сочная фигурка
  • Красота
  • Роскошная красавица
  • Классная! Больше всего нравится, что вы не исскуственная
  • Ой все все, спалили
  • Сладкая девочка
  • Секси
  • Шикарная
  • Классная, настоящая
  • Ну да, когда классная фигура хочется фотаться в купальниках
  • Красивая фигура, ну зачем так трусы высоко натягивать?
  • Красота вы наша ненаглядная!

Напомним, ранее Настя Каменских в прозрачном наряде засветила роскошный бюст и озадачила сеть вопросом.

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Новости Украины Настя Каменскихпевецфигура