Фигуристая Настя Каменских показала, как надо фотографироваться в бикини (видео)

В ролике Настя предстала в эффектном черно-белом посоватом бикини и с пучком на голове. На лицо певица нанесла легкий макияж.

Звезда стоит на балконе отельного номера - вероятно, во время последней поездки в Мексику. В руках она держит солнцезащитные очки. Завидев камеру, Каменских начала принимать соблазнительные позы, томно изгибаясь.

"Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить", - призналась исполнительница.

Подписчики оценили сочную фигуру Насти и искупали ее в комплиментах.