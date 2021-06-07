Фігуриста Настя Каменських показала, як треба фотографуватися в бікіні (відео)

У ролику Настя постала в ефектному чорно-білому бікіні і з пучком на голові. На обличчя співачка нанесла легкий макіяж.

Зірка стоїть на балконі готельного номера - ймовірно, під час останньої поїздки в Мексику. В руках вона тримає сонцезахисні окуляри. Побачивши камеру, Каменських почала приймати спокусливі пози, млосно згинаючись.

"Хочеться вже літа і фоткатися в купальниках. Я обожнюю це, як ви могли помітити", - зізналася виконавиця.

Підписники оцінили соковиту фігуру Насті і викупали її в компліментах.