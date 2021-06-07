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Фігуриста Настя Каменських показала, як треба фотографуватися в бікіні (відео)

Автор: Lite

Настя Каменських багато працювала над своєю фігурою і заслужено пишається результатами. Співачка із задоволенням демонструє апетитні форми при нагоді - особливо вона любить робити знімки в купальнику. Артистка занудьгувала по спекотній погоді і вирішила показати фанатам, як же потрібно правильно позувати в бікіні.

Спокусливим відеоуроком знаменитість поділилася у своєму Instagram.

У ролику Настя постала в ефектному чорно-білому бікіні і з пучком на голові. На обличчя співачка нанесла легкий макіяж.

Зірка стоїть на балконі готельного номера - ймовірно, під час останньої поїздки в Мексику. В руках вона тримає сонцезахисні окуляри. Побачивши камеру, Каменських почала приймати спокусливі пози, млосно згинаючись.

"Хочеться вже літа і фоткатися в купальниках. Я обожнюю це, як ви могли помітити", - зізналася виконавиця.

Підписники оцінили соковиту фігуру Насті і викупали її в компліментах.

  • Булочка
  • Агонь, Насть. Майстер своєї справи
  • Соковита фігурка
  • Краса
  • Розкішна красуня
  • Класна! Найбільше подобається, що ви не штучна
  • Ой все все, спалили
  • Солодка дівчинка
  • Сексі
  • Шикарна
  • Класна, справжня
  • Ну так, коли класна фігура хочеться фотатися в купальниках
  • Красива фігура, ну навіщо так труси високо натягувати?
  • Краса ви наша ненаглядна!

Нагадаємо, раніше Настя Каменських у прозорому вбранні засвітила розкішний бюст і спантеличила мережу питанням.

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Новини України Настя Каменськихпевецфигура