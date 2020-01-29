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Фігура – супер: Леся Нікітюк оголила нескінченні ніжки на "постільному" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2020 - 10:51
Фігура – супер: Леся Нікітюк оголила нескінченні ніжки на "постільному" фото
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча засвітила в кадрі стрункі ніжки

Леся Нікітюк продовжує відпочивати і веселитися в Арабських Еміратах в компанії подруги, співачки Лії. Дівчата чергують розслаблений пляжний відпочинок з різними активностями, серед яких є досить екзотичні й новаторські види спорту. Кожен день – нове заняття і незабутні враження. Також Леся не втрачає можливості поласувати місцевими делікатесами, що, втім, ніяк не позначається на її стрункій фігури.

На свіжій серії знімків "Леді Ле" вирішила спокусити шанувальників нескінченними ногами. Вона не раз отримувала компліменти самій цій частині тіла, адже точена фігура теледіви була і залишається предметом захоплення і заздрості.

Леся розташувалася на ліжку в своєму номері в яскравому платті "соковитого" кольору фуксії і гостроносих туфлях на підборах. Вона зібрала гладку зачіску у високий хвіст і кокетливо підняла поділ вбрання, щоб похвалитися довжиною ніжок.

Фігура – супер: Леся Нікітюк оголила нескінченні ніжки на &quot;постільному&quot; фото

Фігура – супер: Леся Нікітюк оголила нескінченні ніжки на &quot;постільному&quot; фото

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ану напишіть мені коментах як проходити ваш день, використовуючи емодзі", - запропонувала ведуча і сама поставила безліч значків, що означають різні страви, адже Леся не приховує, що любить смачно поїсти.

Але шанувальників більше зацікавили форми "Леді Ле". Вони з неприхованим захватом почали писати для неї компліменти.

  • У Вас фігура супер!
  • Ніжки - супер! Завжди ними милуюся!
  • Гарні ніжки!
  • Хочемо твої ноги більше і частіше
  • Красуня
  • Боже, ну де ти взяла такі ноги?
  • Блін, які класні довгі і худі ноги! Дуже круто!
  • Ох, Леся, от же ноги
  • А ноги-ноги-ноги-ноги даються лише деяким
  • Ось це ноги. Шикарна жінка - богиня!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк у строкатому літньому вбранні поділилася своїми особистими б'юті-лайфхаками.

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