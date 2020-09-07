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Фигура мечты: Ким Кардашьян в облегающем наряде покорила сеть аппетитными формами

Автор: Lite

Звезда показала фото с отдыха

Ким Кардашьян запостила пару новых кадров с отдыха, на которых примерила наряд нежно-сиреневого оттенка. Облегающие пышные формы знаменитости топ и легинсы она демонстрирует, полулежа в кресле и наслаждаясь коктейлем в тон наряду. «Брак, заключенный на небесах», – написала Кардашьян, дополнив кадр сердечками фиолетового цвета. Расслабленный образ дополнили завитые легкой волной волосы, а также выразительный макияж. Даже в отпуске звезда старается делать образ продуманным и стильным, чтобы собрать максимум реакций от своей почти 200-миллионной армии фанатов.

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Звезда порадовала новыми фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

И сеть не заставила себя ждать, буквально засыпав Ким сердечками и комплиментами. Фото набрало более 3 миллионов лайков и тысячи комментариев. Первыми отозвались родственники звезды, написав, что она самая милая в мире. К ним присоединились и фанаты по всему миру. «Это просто восхитительно», «Ты вдохновила меня на мой новый маникюр», «Прекрасна!», «Милашка Кимми», «Идеальная леди», «Ким, ты лучшая»…

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее Ким Кардашьян также предстала в соблазнительном образе, обегающем платье с цветочным принтом. Многодетная мама позирует на фоне роскошной природы и океана. «Так хорошо», – написала Ким, демонстрируя, как срывает с ветки плод граната и наслаждается им. Выглядит она спокойной и умиротворенной, так что, по всей видимости, ей удалось оставить позади тревоги последних месяцев.

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