Фигура мечты: Изабель Гулар мотивировала спортивным телом в топе и микрошортах

Изабель Гулар, несмотря на жару, лето и желание отдохнуть, не перестает проводить регулярные тренировки. 35-летняя красавица показала новое фитнес-занятие, которое невероятно впечатлило ее подписчиков. Девушка позирует на фоне внушительных гантелей, примерив соблазнительный спортивный костюм, состоящий из крошечных черных шортов и топа с красными вставками. В зеркале она демонстрирует накачанные мышцы, поворачиваясь к камере разными сторонами. Как истинная модница, Гулар не отказала себе в удовольствии даже в зал надеть многочисленные аксессуары. Волосы она собрала в высокий хвост, перехватив их яркой резинкой. Макияж модель также сделала, но легкий и ненавязчивый.

Изабель похвасталась безупречной фигурой (видео: instagram.com/izabelgoulart)

Железный пресс, стройные ноги и пышные формы звезды невероятно разволновали фанатов. Многие признаются, что это настоящая мотивация для них, чтобы также заняться своим телом. Остальные просто восхищаются: «Вау», «Невероятная», «Прекрасна», «Богиня», «Как невероятна», «Неотразима»…

Напомним, ранее Изабель показала несколько фото с летнего отдыха – при первой возможности звезда отправилась во Францию. Девушка делает фото в соблазнительных нарядах. А также регулярно попадает в поле зрения папарацци, которые обожают бразильскую красавицу за всегда притягательные образы.

Изабель отправилась отдыхать (фото: instagram.com/izabelgoulart)

К слову, фигура модели – это не только результат упорных тренировок. Девушка признается, что она родилась с хорошей генетикой, а также старается правильно выстроить рацион. При этом популярная модель не привыкла себе ни в чем отказывать. На ее столе есть место и мясным блюдам, и сладостям. Но все – в меру. «Я ем абсолютно все! Но больше всего люблю мясо. В Бразилии готовят потрясающие стейки… Переломного момента или какой-то судьбоносной истории, после которой я начала усиленно следить за собой, не было. Я родилась в Сан-Паулу и с детства проводила все свободное время на пляже», – делится она.