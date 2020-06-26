Фігура мрії: Ізабель Гулар мотивувала спортивним тілом в топі і микрошортах

Ізабель Гулар, незважаючи на спеку, літо і бажання відпочити, не перестає проводити регулярні тренування. 35-річна красуня показала нове заняття, яке неймовірно вразило її послідовувачів. Дівчина позує на тлі значних гантелей, примірявши спокусливий спортивний костюм, що складається з крихітних чорних шортів і топа з червоними вставками. У дзеркалі вона демонструє накачані м'язи, повертаючись до камери різними сторонами. Як справжня модниця, Гулар не відмовила собі в задоволенні навіть в зал одягти численні аксесуари. Волосся вона зібрала у високий хвіст, перехопивши його яскравою гумкою. Макіяж модель також зробила, але легкий і ненав'язливий.

Ізабель похвалилася бездоганною фігурою (відео: instagram.com/izabelgoulart)

Залізний прес, стрункі ноги і пишні форми зірки неймовірно розхвилювали фанатів. Багато з них зізнаються, що це справжня мотивація для них, щоб зайнятися своїм тілом. Решта просто захоплюються: «Вау», «Неймовірна», «Прекрасна», «Богиня», «Яка неймовірна», «Чарівна»...

Нагадаємо, раніше Ізабель показала кілька фото з літнього відпочинку – при першій можливості зірка вирушила до Франції. Дівчина робить фото в ефектному вбранні. А також регулярно потрапляє в поле зору папараці, які обожнюють бразильську красуню за завжди привабливі образи.

Ізабель вирушила відпочивати (фото: instagram.com/izabelgoulart)

До речі, фігура моделі – це не тільки результат наполегливих тренувань. Дівчина зізнається, що вона народилася з хорошою генетикою, а також намагається правильно вибудувати раціон. При цьому популярна модель не звикла ні в чому собі відмовляти. На її столі є місце і м'ясним стравам, і солодощам. Але все в міру. «Я їм абсолютно все! Але найбільше люблю м'ясо. У Бразилії готують чудові стейки... Переломного моменту або якоїсь доленосної історії, після якої я почала посилено стежити за собою, не було. Я народилася в Сан-Паулу і з дитинства проводила весь вільний час на пляжі», – ділиться вона.