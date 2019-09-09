Фигура – идеал! Вика из НеАнгелов потрясла формами в купальниках на Мальдивах

Виктория из группы НеАнгелы может похвастаться стройной, подтянутой фигурой. Девушка получила полную свободу демонстрировать роскошные формы в бикини во время отдыха на Мальдивах, и незамедлительно ею воспользовалась! Певица меняет купальники как перчатки, и каждый раз появляется перед поклонниками на фото в Instagram в новом пляжном образе. Так, на днях она успела покрасоваться в радужном бикини в "компании" единорога. Теперь настал черед слитного цветочного купальника, который подчеркнул фигуру Вики не менее выигрышно, чем более открытые варианты!

Девушка позирует возле океана в купальнике нежной расцветки – на небесно голубом фоне изображены цветы и листья. Купальный наряд прекрасно оттеняет тропический загар певицы, подчеркивает ее тонкую талию и высокую грудь.

"Дорогие мои, поставьте смайлики, которые у вас ассоциируются с отдыхом на Мальдивах", - дала она креативное задание юзерам.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

На другом фото Вика запечатлена у края бассейна. На ней – красно-белый бикини с кокетливыми плавками на завязках. На снимке без труда можно рассмотреть стальной пресс спортивной Вики.

"За столько времени впервые решила окунуться в бассейне", - призналась она.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Комплименты от поклонников не заставили себя долго ждать – они восторгались прекрасной формой девушки и ее волнующими изгибами.

Идеальная

Яркая, эмоциональная! Зайди... Бассейн тебя ждет

Девушка-мечта

Шикарная

Фигура идеал

Красивое фото!

Какие фото яркие - вам идут Мальдивы

Какая вы красотка!

Купальник super, a Vika супер-пупер

Скриншот комментариев

Ранее Виктория из группы НеАнгелы соблазнила сексапильными формами в изумрудном бикини.