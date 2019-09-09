Фігура – ідеал! Віка з НеАнгелів звабила формами в купальниках на Мальдівах

Вікторія з гурту НеАнгели може похвалитися стрункою, підтягнутою фігурою. Дівчина отримала повну свободу демонструвати розкішні форми в бікіні під час відпочинку на Мальдівах, і негайно нею скористалася! Співачка змінює купальники як рукавички, і кожен раз з'являється перед шанувальниками на фото в Instagram в новому пляжному образі. Так, днями вона встигла покрасуватися в райдужному бікіні в "компанії" єдинорога. Тепер настала черга злитого квіткового купальника, який підкреслив фігуру Вікі не менш виграшно, ніж більш відкриті варіанти!

Дівчина позує біля океану в купальнику ніжною забарвлення – на небесно блакитному фоні зображені квіти і листя. Купальне вбрання чудово відтіняє тропічну засмагу співачки, підкреслює її тонку талію і високі груди.

"Дорогі мої, поставте смайлики, які у вас асоціюються з відпочинком на Мальдівах", - дала вона креативне завдання юзерам.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

На іншому фото Віка зображена біля краю басейну. На ній – червоно-білий бікіні з кокетливими плавками на зав'язках. На знімку легко можна розглянути сталевий прес спортивної Віки.

"За стільки часу вперше вирішила зануритися в басейні", - зізналася вона.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Компліменти від шанувальників не змусили себе довго чекати – вони захоплювалися прекрасною формою дівчини і її хвилюючими вигинами.

Ідеальна

Яскрава, емоційна! Зайди... Басейн тебе чекає

Дівчина-мрія

Шикарна

Фігура ідеал

Гарне фото!

Які яскраві фото - вам йдуть Мальдіви

Яка ви красуня!

Купальник super, a Vika супер-пупер

Скріншот коментарів

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