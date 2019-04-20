"Фантастична пара": Лілія Ребрик з чоловіком підкорили мережу стильним сімейним виходом

Ефектна подружня пара пройшлася по червоній доріжці кінопремії
Лілія Ребрик регулярно захоплює своїх підписників ефектними і яскравими вбраннями, а також милими сімейними кадрами. На цей раз ведуча вирішила їх поєднати і опублікувала спільне фото з чоловіком Андрієм Диким на червоній доріжці світського заходу, де вони позували в стильних вбраннях.
Зоряна пара в числі інших знаменитостей стали гостями національної кінопремії Золота дзиґа 2019. Знімком Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для виходу в світ вона вибрала ефектне чорне плаття в підлогу з глибоким декольте і пікантним розрізом на стегні від бренду Novias. Сріблястий пояс наряду підкреслив тонку талію артистки.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик доповнила образ туфлями і клатчем в тон поясу. Її чоловік позував в класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/novias.ua)
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/novias.ua)
Шанувальники залишили безліч компліментів зовнішньому вигляду Лілії, зазначивши, що вони з Андрієм просто шикарна і дуже красива пара.
Раніше Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками.
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