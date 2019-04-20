"Фантастична пара": Лілія Ребрик з чоловіком підкорили мережу стильним сімейним виходом

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ефектна подружня пара пройшлася по червоній доріжці кінопремії

Лілія Ребрик регулярно захоплює своїх підписників ефектними і яскравими вбраннями, а також милими сімейними кадрами. На цей раз ведуча вирішила їх поєднати і опублікувала спільне фото з чоловіком Андрієм Диким на червоній доріжці світського заходу, де вони позували в стильних вбраннях.

Зоряна пара в числі інших знаменитостей стали гостями національної кінопремії Золота дзиґа 2019. Знімком Лілія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для виходу в світ вона вибрала ефектне чорне плаття в підлогу з глибоким декольте і пікантним розрізом на стегні від бренду Novias. Сріблястий пояс наряду підкреслив тонку талію артистки.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик доповнила образ туфлями і клатчем в тон поясу. Її чоловік позував в класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/novias.ua)

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/novias.ua)

Шанувальники залишили безліч компліментів зовнішньому вигляду Лілії, зазначивши, що вони з Андрієм просто шикарна і дуже красива пара.

"Чудо!!! Ви дуууже красива пара, всього вам самого найкращого"

"Лілечка і Андрій, ви прекрасна пара. Щастя вам та вашим діткам!"

"Красунчики як завжди!! Дикі супер!"

"#дикасімейка, Ви дуже гарна пара. Приклад для всіх закоханих"

"Дуже гарно виглядаєте"

"Дуже гарно дивитесь разом! Чудові образи!"

"Гарні, а плаття просто супер"

"Чудова пара! Обожнюю вашу сім'ю"

"Дуже гарні,як завжди милуюся вами"

"Фантастична пара"

"Дуже гармонійна,красива, екстравагантна пара. Світіть щастям"

"Вау, ви пара - бомба-граната-ракэта!!"

Раніше Лілія Ребрик в ефектній сукні похвалилася стрункими ніжками.

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