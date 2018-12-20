"Ежедневная работа": Тарас Тополя откровенно рассказал об отношениях с Alyosha

Тарас Тополя (фото: LITE)

Тополя подчеркнул, что в браке важно думать не просто о быте, а более "высоких" вещах

Фронтмен популярной группы "Антитіла" Тарас Тополя уверен, что в длительных отношениях не может быть все прекрасно и безоблачно — время от времени случаются ссоры, непонимания. Так как крепкий союз — эта ежедневная работа двух людей. Об этом Тополя рассказал в комментарии LITE.

Отметим, что с украинским исполнителем мы встретились во время пресс-показа новой романтической комедии "Я, ты, он, она" от студии "Квартал 95". По сюжету фильма, главные герои, которых исполнили Владимир Зеленский и Настя Короткая, прожили вместе 10 лет. Пара поняла, что они устали друг от друга, в их отношениях наступил кризис. Поэтому Максим и Яна решают развестись. Однако такая, казалось бы, формальность превратилась в настоящее приключение.

По словам Тополи, у него с супругой — певица Alyosha — подобного кризиса в отношениях не было. Но при этом певец не скрывает — у него с супругой случаются разногласия, как и в любой другой семье.

"Мы еще не прожили 10 лет вместе. Только движемся к этому, два года осталось. Но конечно, мы, как и другие семьи, переживаем некоторые драматические истории, иногда ссоримся, не понимаем друг друга, выясняем отношения. Собственно, от этого никуда не денешься. И кто бы не говорил на камеру или фальшиво не улыбался, не старался доказать, что отношения идеальны… Могу сказать по своему опыту, что это зачастую неправда. Потому что отношения — это работа над собой двух людей", — говорит Тарас Тополя.

Тарас Тополя на презентации фильма "Я, ты, он, она" (фото: LITE)

Фронтмент группы "Антитіла" также уточнил, что сохранить крепкий союз помогает общая цель. У Тараса и его жены Алены есть такая цель — воспитание детей, обеспечение их будущего. К слову, пара воспитывает двух мальчиков — Марк и Рома.

"Удержание союза между двумя людьми — ежедневная непростая работа, чтобы достичь общую цель. Общая цель нашей семьи (конечно, учитывая, что у нас есть симпатия, любовь друг к другу), — воспитание детей, дать им будущее. А также в нашем союзе мы стараемся удержать нечто большее, чем просто какие-то бытовые отношения. Это и творчество, и самопознание, духовное развитие. Это те вещи, которые скрепляют нашу семью. Из всех штормов мы выходим более сильными", — подытожил Тарас Тополя.

Певица Alyosha на презентации фильма "Я, ты, он, она" (фото: LITE)

Отметим, что саундтрек к фильму "Я, ты, он, она" написала группа "Антитіла". В клипе даже снялся Зеленский, который перевоплотился в фронтмена группы.

По словам Тополи, ему не предлагали съемки в новой романтической ленте. Да и сам певец пока что не готов к такому опыту.

"Мне еще рано сниматься в фильмах. Сначала нужно собрать стадионы, а потом можно в кинематограф", — улыбается Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя спел духовный гимн и растрогал украинцев.

Видео: РБК-Украина