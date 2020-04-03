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Ей точно 62? Шэрон Стоун демонстрирует безупречную фигуру в съемке для известного глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.04.2020 - 17:23
Ей точно 62? Шэрон Стоун демонстрирует безупречную фигуру в съемке для известного глянца
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса снялась для VOGUE

Шэрон Стоун, которая только недавно блистала в стильной и необычной съемке для Harper's Bazaar в компании молодого коллеги, вновь порадовала поклонников фотосессией для глянца. В этот раз 62-летняя звезда стала одной из героинь нового номера немецкого издания VOGUE. «Соседками» по обложкам годдивудского сеск-символа стали Хелен Миррен и Айрис Бербен.

Ей точно 62? Шэрон Стоун демонстрирует безупречную фигуру в съемке для известного глянцаЕй точно 62? Шэрон Стоун демонстрирует безупречную фигуру в съемке для известного глянцаЕй точно 62? Шэрон Стоун демонстрирует безупречную фигуру в съемке для известного глянцаГероини майского номера (фото: instagram.com/voguegermany)

«Мы хотели бы посвятить наш новый майский выпуск героям и героиням, которые нас вдохновляют. Потому что уважительное мужество – даже если оно «только» справляется с личными кризисами и вызовами – объединяет звезд обложки этого издания и делает их образцами для подражания. Будь то Шэрон Стоун, Хелен Миррен или Айрис Бербен, жизни этих женщин показывают, что независимо от того, в каком возрасте вы можете расти выше себя, эта надежда и оптимизм никогда не должны умирать».

Также глянец не смог обойти тему главных героев сегодняшней реальности – людей, которые в условиях карантина работают на благо остальных. «Мы все работаем дома, и этот VOGUE был завершен с помощью бесчисленных видеоконференций, телефонных звонков, сообщений WhatsApp», – пишет @christianearpvogue в редакционной статье нашего нового майского номера. «Да, это необычно, да и иногда трудно работать таким образом. Но это ничто по сравнению с достижениями тех людей, которые все еще находятся в опасности – врачи, медсестры, кассиры в супермаркетах... Они заслуживают нашего величайшего уважения и благодарности, потому что обладают невероятной смелостью. Мы хотели бы посвятить эту проблему этим героям».

Ей точно 62? Шэрон Стоун демонстрирует безупречную фигуру в съемке для известного глянцаАктриса часто снимается для глянца (фото: instagram.com/sharonstone)

На обложках все три героини предстали в стильных брючных костюмах. Шэрон Стоун примерила смокинг с металлическим отливом от Dsquared2 и белую рубашку от Prada. Наряд отлично подчеркнул стройное тело неувядающей звезды. А объемное каре и легкий макияж с золотистыми тенями на веках помогли сделать акцент на природной красоте актрисы. Шэрон лучезарно улыбается и буквально светится позитивом и свежестью.

К слову, актриса сейчас активна в соцсетях. Она начала серию обучающих роликов, в которых помогает фатам оставаться позитивными и заботиться о своем здоровье.

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Новости Украины актрисаШэрон Стоун
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