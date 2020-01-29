Стройная и стильная: 61-летняя Шэрон Стоун покорила идеальной фигурой в узких брюках

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса гуляет по Парижу

Шэрон Стоун, которая на днях похвасталась стройной фигурой в облегающих кожаных брюках, решила повторить свой успех. 61-летняя звезда «попалась» папарацци во время ее прогулки по Парижу. Впрочем, звезда особо и не пряталась – увидев, что ее снимают, она принялась лучезарно улыбаться и позировать.

Одета Шэрон стильно и необычно. На звезде «Основного инстинкта» надеты кожаные узкие брюки, свитер с ярким рисунком. Сверху она накинула длинное объемное пальто, а на ноги обула кожаные ботинки на плоском ходу. Завершают наряд круглые солнцезащитные очки, подвеска на шее с крупным кулоном, платок-галстук, а еще – красная помада, которая так идет белокурой актрисе.

Шэрон Стоун в Париже (фото: скриншот dailymail.co.uk)

Фото голливудского секс-символа мгновенно облетели сеть. Поклонники популярной актрисы принялись обсуждать, что выглядит она как всегда – просто превосходно и буквально излучает позитив. И даже мелкие недостатки ее внешности вроде морщинок не смущают, а даже наоборот – делают ее лицо живым и «эмоциональным».

Актриса была в веселом настроении (фото: скриншот instagram.com/marcpiasecki)

Сама актриса как-то призналась, что главным секретом своей красоты считает правильный образ жизни, питание и питьевой режим. В свое время звезда пережила сложный период восстановления после инсульта, и с тех пор полностью пересмотрела свое отношение к ежедневной рутине. Помимо практической стороны вопроса, она изменила и мировоззорение. Шэрон стала ценить каждый свой день, наполняя его позитивной энергией и добром. А вот в уколах красоты она разочаровалась.

«Я вовремя остановилась, чтобы не превратиться в одну из золотых рыбок, которые бороздят голливудские просторы. Из-за ботокса все актрисы разом стали похожи друг на друга. Это застывшее выражение лица, удивленно распахнутые глаза, неспособность банально нахмуриться… Мне же хочется оставаться собой», – откровенничала звезда.