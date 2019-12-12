А ей идет: Надя Дорофеева неожиданно "отрастила" усы (фото)

Надя Дорофеева в последнее время не часто выходила на связь с поклонниками. Солистка группы “Время и Стекло” решила перевести дух после череды светских мероприятий и музыкальных премий. Напомним, что 30 ноября в Киеве прошла церемония М1 Music Awards. Пять. При этом лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5!

Более того, популярная группа колесила по всей Украине в рамках тура “Вислово”. Немного отдохнув, Дорофеева и Завгородний (Позитив) порадовали фанов совместным выходом.

Так, на своей страничке в сети instagram Дорофеева опубликовала серию фото, на которых позирует с Алексеем Завгородним. Пара решила немного подурачиться, по очереди позируя с накладными черными усами.

И кстати, Завгородний сбрил усы, с которыми его уже привыкли видеть поклонники.

Отдельного внимания, как обычно, заслуживает образ исполнительницы. Надя позирует в любимом спортивном стиле - объемный реглан черного цвета, такие же объемные спортивные брюки, а также кроссвоки.

“Тур #VISLOVO закончился ! Спасибо всем, кто был с нами! Мы вернулись в Киев и впереди много работы”, - подписала фото Дорофеева.

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники солистки группы “Время и Стекло” поспешили оставить свои комментарии:

“Надя, зачем Лёша сбрил усики??”

“Вы такие классные! Я была у вас на концерте. Концерт просто БОМБА! ! ! Я вас обожаю. Подпишись на меня пожалуйста”

“А это точно Леша? А то сбрил усики, вернулся в подростковый возраст”

“Ты наверное очень счастлива что Позитив сбрил усики?”

“Как Леше классно без усиков)”

“Пазик без усов!! Он стал моложе на 10 лет”

“Надь, тебе идёт)”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева и Дантес "развеяли" подозрения о расставании в сети.