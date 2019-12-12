А ей идет: Надя Дорофеева неожиданно "отрастила" усы (фото)

Дорофеева и Завгородний объявили о завершении тура "Вислово"
Надя Дорофеева в последнее время не часто выходила на связь с поклонниками. Солистка группы “Время и Стекло” решила перевести дух после череды светских мероприятий и музыкальных премий. Напомним, что 30 ноября в Киеве прошла церемония М1 Music Awards. Пять. При этом лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5!
Более того, популярная группа колесила по всей Украине в рамках тура “Вислово”. Немного отдохнув, Дорофеева и Завгородний (Позитив) порадовали фанов совместным выходом.
Так, на своей страничке в сети instagram Дорофеева опубликовала серию фото, на которых позирует с Алексеем Завгородним. Пара решила немного подурачиться, по очереди позируя с накладными черными усами.
И кстати, Завгородний сбрил усы, с которыми его уже привыкли видеть поклонники.
Отдельного внимания, как обычно, заслуживает образ исполнительницы. Надя позирует в любимом спортивном стиле - объемный реглан черного цвета, такие же объемные спортивные брюки, а также кроссвоки.
“Тур #VISLOVO закончился ! Спасибо всем, кто был с нами! Мы вернулись в Киев и впереди много работы”, - подписала фото Дорофеева.
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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Поклонники солистки группы “Время и Стекло” поспешили оставить свои комментарии:
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее Дорофеева и Дантес "развеяли" подозрения о расставании в сети.