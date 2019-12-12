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А їй личить: Надя Дорофєєва несподівано "відростила" вуса (фото)

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Дорофєєва і Завгородній оголосили про завершення туру "Вислово"

Надя Дорофєєва останнім часом не часто виходила на зв'язок з шанувальниками. Солістка групи "Время и Стекло" вирішила перевести дух після низки світських заходів і музичних премій. Нагадаємо, що 30 листопада в Києві пройшла церемонія М1 Music Awards. П'ять. При цьому лідером за кількістю номінацій була група "Время и Стекло", їх у колективу було 5!

Більш того, популярна група їздила по всій Україні в рамках туру "Вислово". Трохи відпочивши, Дорофєєва і Завгородній (Позитив) порадували фанів спільним виходом.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Дорофєєва опублікувала серію фото, на яких позує з Олексієм Завгороднім. Пара вирішила трохи подуріти, по черзі позуючи з накладними чорними вусами.

І до речі, Завгородній збрив вуса, з якими його вже звикли бачити шанувальники.

Окремої уваги, як звичайно, заслуговує образ виконавиці. Надя позує в улюбленому спортивному стилі - об'ємний реглан чорного кольору, такі ж об'ємні спортивні штани, а також кроссвоки.

“Тур #VISLOVO закінчився ! Спасибі всім, хто був з нами! Ми повернулися в Київ і попереду багато роботи", - підписала фото Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники солістки групи "Время и Стекло" поспішили залишити свої коментарі:

  • "Надя, навіщо Льоша збрив вусики??"
  • “Ви такі класні! Я була у вас на концерті. Концерт просто БОМБА! ! ! Я вас обожнюю. Підпишись на мене будь ласка"
  • “А це точно Льоша? А той збрив вусики, повернувся в підлітковий вік"
  • "Ти напевно дуже щаслива що Позитив збрив вусики?"
  • "Як Льоші класно без вусиків)"
  • “Пазик без вусів!! Він помолодшав на 10 років"
  • "Надь, тобі личить)"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва і Дантес "развеяли" підозри про розставання в мережі.

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