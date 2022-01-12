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Эволюция образа Зендаи в "Эйфории": из проблемного подростка в икону стиля

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Среда 12 января 2022 20:22
Эволюция образа Зендаи в "Эйфории": из проблемного подростка в икону стиля Зендая в "Эйфории" (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Второй сезон сериала "Эйфория" (Euphoria) в первый день премьеры привлек более 2,4 млн зрителей, что стало абсолютным рекордом за все время существования сервиса HBO Max. И популярность его вполне оправдана.

Драматичный сюжет о нелегкой жизни подростков, приправленный звездным составом и безупречной картинкой, не мог не понравиться широким массам зрителей.

За внешний вид персонажей отвечала художница по костюмам Хайди Бивенс. Задачей стилиста было не только подобрать луки в духе модной молодежи, а отобразить их внутренний мир со всеми переживаниями. Разбираем стиль главной героини, которую блестяще исполнила звезда "Дюны" и "Малкольма и Мари" – Зендая.

Эволюция образа Зендаи в &quot;Эйфории&quot;: из проблемного подростка в икону стиля

Зендая в "Эйфории" (фото: instagram.com/euphoria)

Наркозависимая Ру – девушка со сложным прошлым, страдающая от панических атак и биполярного расстройства. При этом ее гардеробу может позавидовать любой фешн-блогер. Она одевается авантюрно и модно, в духе времени, но с учетом личного комфорта и не пренебрегая винтажными вещами. Так, словно дерзкий подросток вдруг получил доступ к лучшим дизайнерским коллекциям.

Эволюция образа Зендаи в &quot;Эйфории&quot;: из проблемного подростка в икону стиля

Героине придумали особый стиль (фото: instagram.com/euphoria)

Любимые сочетания Ру – длинные шорты с укороченными топами, причудливые рубашки с принтами с джинсами. Она не может жить без оверсайз-футболок и худи, а любой обуви предпочтет Converse.

Эволюция образа Зендаи в &quot;Эйфории&quot;: из проблемного подростка в икону стиля

Который сделал ее модной иконой (фото: instagram.com/euphoria)

Но постепенно Хайди внедряет в гардероб героини ультрамодные мужские костюмы, строгие классические пальто и редкие дизайнерские вещи. Интересно, что стилист ориентировалась не только на свой опыт, но и на мнение Зендаи. Прежде чем обновить коллекцию вещей девушки, она расспрашивала о ее предпочтениях в обычной жизни. Впрочем, Зендая, как признанная икона стиля, не могла промахнуться.

Эволюция образа Зендаи в &quot;Эйфории&quot;: из проблемного подростка в икону стиля

Зендая в двух сезонах "Эйфории" заметно изменилась (фото: instagram.com/euphoria)

Также внимание стоит обратить и на мейкап героини. В первом сезоне Ру предпочитает его полное отсутствие или же натуральные оттенки. А второй щедро наполнен образами с глиттером и smoky eyes.

Эволюция образа Зендаи в &quot;Эйфории&quot;: из проблемного подростка в икону стиля

Как и ее мейк-ап от нюда до россыпей глиттера (фото: instagram.com/euphoria)

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