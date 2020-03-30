Без этого никуда: Алена Винницкая назвала обязательное занятие для карантина

Ведущая программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Алена Винницкая впервые вышла в прямой эфир в Инстаграм, где ответила на вопросы поклонников. Фанаты не могли не спросить, чем занимает себя ведущая во время карантина. Алена с радостью рассказала о своем времяпрепровождении.

По словам Алены Винницкой, ее активность во время карантина во многом похожа на то, чем занимается сейчас большинство: смотрит фильмы, слушает музыку. Звезда отметила, что ждет, когда потеплеет и она сможет выращивать зелень.

«Я вообще люблю эту весеннюю пору, когда можно что-то воткнуть в землю, потом ходить и наблюдать, как оно растет. Я занимаюсь также и физкультурой, потому что это необходимо просто для иммунитета. Это и йога, которой я уже занимаюсь очень давно. Я вяжу. Причем я сама научилась вязать через интернет. Есть время и на дом: разобрать все эти зимние завалы, отделить зимние вещи от летних и весенних, как-то все это структурировать, что тоже не маловажно. И есть время на какие-то свои духовные практики, потому что сейчас, мне кажется, без этого просто никуда», - говорит ведущая.

Алена уверяет, что без духовного, не будет и физического здоровья.

«Как бы мы не мыли руки и не дезинфицировали все вокруг, не мыли полы и пили какие-то БАДы, укрепляли свое здоровье, я считаю, что без внутреннего стержня, без духовности невозможно вообще побороть любую болезнь, не только коронавирус. Поэтому если есть возможность немного помедитировать. Пусть это будет ни какая-то там профессиональная медитация. А медитация – это просто, когда вы обращаетесь в глубину себя, можете себя услышать. Может быть, даже в чем-то разобраться», - поделилась Винницкая.