Без цього нікуди: Альона Вінницька назвала обов'язкове заняття для карантину

Ведуча програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Альона Вінницька вперше вийшла в прямий ефір у Instagram, де відповіла на запитання шанувальників. Фанати не могли не запитати, чим займає себе ведуча під час карантину. Олена з радістю розповіла про своє проведення часу.

За словами Альони Вінницької, її активність під час карантину в багато чому схожа на те, чим займається зараз більшість: дивиться фільми, слухає музику. Зірка зазначила, що чекає, коли потеплішає і вона зможе вирощувати зелень.

«Я взагалі люблю цю весняну пору, коли можна щось увіткнути в землю, потім ходити і спостерігати, як воно росте. Я займаюся також і фізкультурою, тому що це необхідно просто для імунітету. Це і йога, якої я вже займаюся дуже давно. Я в'яжу. Причому я сама навчилася в'язати через інтернет. Є час і на будинок: розібрати всі ці зимові завали, відокремити зимові речі від літніх і весняних, якось все це структурувати, що теж важливо. І є час на якісь свої духовні практики, тому що зараз, мені здається, без цього просто нікуди», - каже ведуча.

Альона запевняє, що без духовного, не буде і фізичного здоров'я.

«Як би ми не мили руки і не дезінфікували все навколо, чи не мили підлоги і пили якісь БАДи, зміцнювали своє здоров'я, я вважаю, що без внутрішнього стрижня, без духовності неможливо взагалі побороти будь-яку хворобу, не тільки коронавірус. Тому якщо є можливість трохи помедитувати. Нехай це буде ні якась там професійна медитація. А медитація - це просто, коли ви звертаєтеся в глибину себе, можете себе почути. Може бути, навіть в чомусь розібратися», - поділилася Вінницька.