Это тело! Ким Кардашьян в нижнем белье взволновала роскошными формами

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда представила новую линию своего бренда

Ким Кардашьян – умелая бизнесвумен, которой по плечу не только создавать вещи, но и продавать их. Так, лучшей рекламы, чем собственное участие инстадивы в съемках каждой линии Skims, придумать сложно. Новая линейка появилась на станице 39-летней звезды всего несколько часов назад. И глядя на волнующие изгибы знаменитого тела Ким, почти 200-миллионная армия фанатов уже готова их приобрести.

Супруга Канье Уэста надела для демонстрации своей линейки пару комплектов. Один нежно-голубого оттенка, состоящий из футболки и крошечных трусиков. А второй – из топа на тонких бретельках и стрингов темно-серого цвета. Она также продемонстрировала в галерее огромный билборд на все здание, который привел саму Ким в неописуемый восторг.

Звезда рекламирует новинки (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Скоро в продаже: SKIMS SKIMS SKIMS – это одна из моих любимых коллекций! Если приглядеться, то узор – это деталь SKIMS-пойнтел. О боже, проведите пальцем, чтобы посмотреть на рекламный щит, насколько это безумно. Доступно в 5 цветах и размерах XXS - 4X…», – написала взволнованная звезда.

Ким с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее Ким, в семье которой в последнее время было много напряженных моментов, показала выходные с родными. Звезда позирует вместе со старшей дочерью Норт на sup-досках, на других снимках присутствует также Канье Уэст, старшая сестра Ким – Кортни… Судя по количеству досок, в путешествие на природу оправились и другие члены популярной династии.