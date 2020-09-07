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Это не табу: победительница Холостяк-9 решилась на личное признание об отношениях

Автор: Lite

Даша высказалась об общении мужа с представительницами прекрасного пола

Экс-Холостк-9 Никита Добрынин и его жена, а по совместительству и победительница проекта Даша Квиткова с момента старта самого романтического реалити находятся под пристальным вниманием поклонников. Влюбленные являются популярными блогерами и их жизнь – как на ладони. Даша и Никита с удовольствием общаются с подписчиками и отвечают на их вопросы о личной жизни. Так, девушка решила уделить время общению с читателями и раскрыла некоторые подробности об отношениях в паре, быте и прочем.

Так, Даша призналась, как относится к общению любимого с другими девушками, причем если это не касается рабочих вопросов.

"Это не табу. Думаю, если мужчине интересно со своей девушкой, тто ему н особо будет нужн частое общение с другими девчонками", - высказала свое мнение Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Также жена Никиты призналась, что имеет помощницу по дому. "Мы готовим сами, но есть девушка, которая раз в неделю приходит и помогает с генеральной уборкой", - сообщила Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

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Девушкапризнается, что иногда может позволить себе ненормативную лексику, что стало открытием для ее поклонников. Она призналась, что Никита также был удивлен, услышав нецензурные выражения из ее уст. "Но я этим не горжусь", - уточнила она.

Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что ранее Даша Квиткова сделала признание о ссорах с Никитой Добрыниным.

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