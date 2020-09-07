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Це не табу: переможниця Холостяк-9 зважилася на особисте зізнання про стосунки

Автор: Lite

Даша висловилася про спілкування чоловіка з представницями прекрасної статі

Екс-Холостк-9 Микита Добринін і його дружина, а за сумісництвом і переможниця проекту Даша Квіткова з моменту старту самого романтичного реаліті знаходяться під пильною увагою прихильників. Закохані є популярними блогерами і їх життя – як на долоні. Даша і Микита з задоволенням спілкуються з підписниками та відповідають на їхні запитання про особисте життя. Так, дівчина вирішила приділити час спілкування з читачами і розкрила деякі подробиці про стосунки в парі, побут та інше.

Так, Даша зізналася, як ставиться до спілкування коханого з іншими дівчатами, причому, якщо це не стосується робочих питань.

"Це не табу. Думаю, якщо чоловікові цікаво зі своєю дівчиною, тто йому н особливо буде потрібно часте спілкування з іншими дівчатами", - висловила свою думку Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Також дружина Микити зізналася, що має помічницю по дому. "Ми готуємо самі, але є дівчина, яка раз на тиждень приходить і допомагає з генеральним прибиранням", - повідомила Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

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Дівчина зізнається, що іноді може дозволити собі ненормативну лексику, що стало відкриттям для іі підписників. Вона зазначила, що Микита також був здивований, почувши нецензурні вирази з її вуст. "Але я цим не пишаюся", - уточнила вона.

Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова зробила зізнання про сварки з Микитою Добриніним.

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Новини України ХолостякМикита Добринін