Вот это сюрприз! Тина Кароль в роскошном платье спустилась в киевское метро

Украинская поп-дива Тина Кароль умеет удивить своих поклонников - к примеру, на прошлых выходных она спустилась в киевское метро средь бела дня,

Украшенное пайетками облегающее платье в пол состоит из двух частей - серебристого верха и нежно-розовой полупрозрачной юбки. Тина дополнила образ красивой укладкой и своей фирменной красной помадой.

Тина Кароль восхитила элегантным образом в метро (фото: пресс-служба канала Украина)

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, где планирует купить дом - певице очень понравился уголок в украинских горах.