Ось це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро

Українська поп-діва Тіна Кароль вміє здивувати своїх шанувальників - наприклад, на минулих вихідних вона спустилася в київське метро серед білого дня,

Прикрашене паєтками облягаюче плаття в підлогу складається з двох частин - сріблястого верху і ніжно-рожевої напівпрозорої спідниці. Тіна доповнила образ красивим укладанням і своєю фірмовою червоною помадою.

Тіна Кароль захопила елегантним образом в метро (фото: пресс-служба каналу Україна)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізналася, де планує купити будинок - співачці дуже сподобався куточок в українських горах.