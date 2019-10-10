Вот это растяжка! Надежда Мейхер похвасталась идеальным шпагатом (видео)

Артистка находится в великолепной физической форме
Экс-участница группы "ВИА Гра", дизайнер, певица, а также с недавних пор актриса Надежда Мейхер вызывает восхищение у поклонников цветущим внешним видом и отменной физической формой. В юности она занималась танцами и даже мечтала ог карьере балерины. С этим не сложилось, однако будучи в составе группы, молодая артистка демонстрировала свои таланты на сцене - недавно 37-летняя исполнительница поразила фанов архивным видео 18-летней давности.
Впрочем, она и сейчас поддерживает себя в отличной форме - к примеру, Надежда может сделать идеальный поперечный шпагат! На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, в котором похвасталась впечатляющей растяжкой.
В ролике Мейхер в черном трико запечатлена у станка во время урока балета. В какой-то момент она застывает у зеркала в эффектном шпагате.
Видео: Надежда Мейхер на уроке балета (instagram.com/nadyameiher)
"С моим чутким преподавателем Натальей Донец так сказать "уходим в глубокий шпагат". Могу смело доверит этому педагогу как себя так и своих детей", - прокомментировала певица.
Подписчики оставили много восторженных отзывов спортивной форме и грации Надежды.
Напомним, томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание. Артистка также снялась в фотосете в лаконичном черном платье и туфлях-лодочках.
Ранее Надежда Мейхер удивила историей из бурной юности. Оказалось, что будущая звезда росла, что называется, "оторви и выбрось".