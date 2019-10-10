Вот это растяжка! Надежда Мейхер похвасталась идеальным шпагатом (видео)

Экс-участница группы "ВИА Гра", дизайнер, певица, а также с недавних пор актриса Надежда Мейхер вызывает восхищение у поклонников цветущим внешним видом и отменной физической формой. В юности она занималась танцами и даже мечтала ог карьере балерины. С этим не сложилось, однако будучи в составе группы, молодая артистка демонстрировала свои таланты на сцене - недавно 37-летняя исполнительница поразила фанов архивным видео 18-летней давности.

Впрочем, она и сейчас поддерживает себя в отличной форме - к примеру, Надежда может сделать идеальный поперечный шпагат! На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, в котором похвасталась впечатляющей растяжкой.

В ролике Мейхер в черном трико запечатлена у станка во время урока балета. В какой-то момент она застывает у зеркала в эффектном шпагате.

Видео: Надежда Мейхер на уроке балета (instagram.com/nadyameiher)

"С моим чутким преподавателем Натальей Донец так сказать "уходим в глубокий шпагат". Могу смело доверит этому педагогу как себя так и своих детей", - прокомментировала певица.

Подписчики оставили много восторженных отзывов спортивной форме и грации Надежды.

Вау! Круто! Такая мягкость, изящество и гибкость! Прям хочеться самой заниматься!

Надежда Вы потрясающая

Очень хорошая растяжка!

Прекрасная леди гнётся как змейка

Ой Надюшка....молодец

Восторг

Супер!!!

Вы очень крутая Надежда

Очень круто! Надя! Это очень круто!

Я просто скажу,офигеть! Вы молодец!

Конкуренция Волочковой

Я вот удивляюсь, как столько качеств в одной женщине

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Напомним, томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание. Артистка также снялась в фотосете в лаконичном черном платье и туфлях-лодочках.

Ранее Надежда Мейхер удивила историей из бурной юности. Оказалось, что будущая звезда росла, что называется, "оторви и выбрось".