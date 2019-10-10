Ось це розтяжка! Надія Мейхер похвалилася ідеальним шпагатом (відео)

Екс-учасниця групи "ВІА Гра", дизайнер, співачка, а також з недавніх пір актриса Надія Мейхер викликає захоплення у шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і відмінною фізичною формою. В юності вона займалася танцями і навіть мріяла ог кар'єру балерини. З цим не склалося, проте будучи в складі групи, молода артистка демонструвала свої таланти на сцені - нещодавно 37-річна виконавиця вразила фанів архівним відео 18-річної давності.

Втім, вона і зараз підтримує себе у відмінній формі - наприклад, Надія може зробити идеальний поперечний шпагат! На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відео, в якому похвалилася вражаючою розтяжкою.

У ролику Мейхер в чорному трико відображена біля станка під час уроку балету. У якийсь момент вона застигає біля дзеркала в ефектному шпагаті.

Відео: Надія Мейхер на уроці балету (instagram.com/nadyameiher)

"З моїм чуйним викладачем Наталією Донець так сказати "йдемо в глибокий шпагат". Можу сміливо довірить цьому педагогу як себе, так і своїх дітей", - прокоментувала співачка.

Підписники залишили багато захоплених відгуків спортивній формі і грації Надії.

Вау! Круто! Така м'якість, витонченість і гнучкість! Прям хочеться самій займатися!

Надія Ви приголомшлива

Дуже хороша розтяжка!

Прекрасна леді гнеться як змійка

Ой Надюшка....молодець

Захват

Супер!!!

Ви дуже крута Надія

Дуже круто! Надя! Це дуже круто!

Я просто скажу,очманіти! Ви молодець!

Конкуренція Волочкової

Я от дивуюся, як стільки якостей в одній жінці

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Нагадаємо, млосна Надія Мейхер зробила відверте зізнання. Артистка також знялася в фотосеті в лаконічному чорному платті і туфлях-човниках.

Раніше Надія Мейхер здивувала історією з бурхливої юності. Виявилося, що майбутня зірка зростала, що називається, "відірви та викинь".