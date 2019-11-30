Вот это растяжка! Лилия Ребрик в эффектном комбинезоне села на шпагат в прямом эфире

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая устроила зарядку во время промого включения из студии

Лилия Ребрик держит себя в прекрасной физической форме. Она демонстрирует отличную растяжку как дома, так и на работе, а перед утренним эфиром даже устраивает пятиминутную зарядку. Ведущая не упускает возможности станцевать с любимым мужем и даже может дать фору профессионалам. В каждом прямом эфире передаче "Ранок з Україною" на канале "Україна" она появляется в новом эффектном наряде ( преимущественно от укаинских дизайнеров), и ни один образ никогда не повторяется! Так, Лилия решила покорить зрителей появлением в стильном джинсовом комбинезоне, но настоящим сюрпризом для них стал шпагат теледивы прямо посреди прямого эфира.

Актриса и ведущая выбрала темно-синий джинсовый комбинезон с контрастной розовой строчкой и накладными карманами на брюках. Рукава и карманы на груди - вставки с розовыми цветами. Талия она выделила тонким кожаным корчневым пояском. Свой эффектный лук она дополнила лаковыми блестящими туфлями-лодочками на тонкой шпильке.

В ушах у Лилии – трендовые крупные серьги-кольца. Довершил экранный образ естественный макияж, завитые волосы и фирменная улыбка звезды.

Лилия Ребрик ( фото: instagram.com/ranok_ua)

Пока соведущий Лилии, шоумен Анатолий Анатолич читал новости, она расположилась …. под столом и устроила небольшую разминку. Лилия быстро и легко села на продольный шпагат, затем потянулась рукой к носку, а после уселась на колени, сложила в замок руки за спиной и прогулась.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

Ради яркого снимка к Лилии решил присоедениться и ее соведущий. Вместе они разместились под столом. Кадр вышел веселым и непринужденным.

Напомним, что Лилия Ребрик покорила выходом в свет в необычном платье "с подсветкой".