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Тайное женское оружие: Лилия Ребрик в образе "крепостной" покорила грацией

Lite » Мода 27.11.2019 - 11:58
Тайное женское оружие: Лилия Ребрик в образе "крепостной" покорила грацией
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также показала детали романтичного образа

Лилия Ребрик не перестает удивлять поклонников своими талантами и, конечно же, образами. Украинская актриса и телеведущая решила на этот раз соединить сразу два своих амплуа - и новый образ показать, и в роли актрисы выступить. При этом “косплеит” Ребрик героиню одного из самых популярных украинских сериалов - “Крепостная”.

Так, на своей страничке в сети instagram Лилия опубликовала фото, на котором позирует в “образе Крепостной”- немного испуганно преподнеся палец к губам и сложив вместе руки. Отметим, что недавно стало известно о продолжении полюбившегося сериала. СТБ официально подтвердил информацию. По словам управляющего директора телеканала СТБ Людмилы Семчук, сейчас идет работа над сценарием следующих 48 серий, после чего состоится кастинг на новых героев. Премьера продолжения любимого сериала запланирована на 2021 год.

Так что Лилия решила поддержать этот “тренд”: “#кріпосна #будьвтренді” - коротко подписала фото Лилия.

При этом, как обычно, отдельного внимания заслуживает образ телеведущей. Ребрик позирует в платье нежного розового оттенка. При этом верх платья оформлен в “рубашечном стиле” - белые воздушные рукава, корсет и оборки.

Свой образ Лилия дополнила фиолетовыми лодочками на тонкой шпильке. Получился очень романтичный и нежный повседневный образ.

Кстати, в разделе сториз Лилия также опубликовала забавное видео со своим соведущим Анатолий Анатоличем. На видео Лилия искусно жонглирует мячиками.

Тайное женское оружие: Лилия Ребрик в образе &quot;крепостной&quot; покорила грацией

Тайное женское оружие: Лилия Ребрик в образе &quot;крепостной&quot; покорила грацией

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового образа:

  • “Ліля, ви як завжди на висоті”
  • “Дуже гарна) Вам так личить))”
  • “Ви як жавжди, гарна”
  • “Наш лучик солнышка”
  • “Грація, подача, поведінка, манери, загадковий погляд і т. д. - вмієте правильно використовувати таємну жіночу зброю”
  • “Вы красавица”
  • “Очень красивая! Лилия, а куда вы деваете свои наряды?”
  • “Сукня надзвичайно крута!!!!”

Тайное женское оружие: Лилия Ребрик в образе &quot;крепостной&quot; покорила грацией

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик в роскошном платье сразила наповал выходом с мужем.

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