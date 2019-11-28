ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фея красоты и очарования: Лилия Ребрик покорила фигурой в платье с неоновой подсветкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.11.2019 - 10:58
Фея красоты и очарования: Лилия Ребрик покорила фигурой в платье с неоновой подсветкой
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик назвала себя "доброй феей"

Лилия Ребрик порадовала многотысячную армию поклонников невероятным и даже фантастическим перевоплощением. Украинская телеведущая посетила вечеринку “Ніч химер”, которую 27 ноября организовал телеканал “Украина”. Отметим, что Ребрик также является ведущей утреннего шоу этого канала. На вечеринке присутствовало немало звезд украинского шоу-бизнеса: Настя Каменски и Потап, Оля Полякова, Павел Зибров, Анатолий Анатолич, Ольга Сумская и многие другие. При этом “чтобы соответствовать названию” праздничного ужина звездные гости серьезно подошли к выбору нарядов. и устроили настоящий маскарад.

Ведущая Лилия Ребрик перевоплотилась в Снежную королеву или же в бесстрашную принцессу Эльзу из мультфильма “Холодное сердце”. Перед камерами Лилия позировал в действительно необычном и хорошо продуманном наряде голубого оттенка. Облегающее платье-тюльпан с массивной баской отлично подчеркивает фигуру телеведущей. Дополнительно талию очерчивает блестящий пояс. Отдельного внимания заслуживает мантия синего цвета, дополнительно декорированная диодами. Из-за чего образ Ребрик мистически светился в темноте.

Фея красоты и очарования: Лилия Ребрик покорила фигурой в платье с неоновой подсветкой

Фея красоты и очарования: Лилия Ребрик покорила фигурой в платье с неоновой подсветкой

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

“Вечірка під назвою “Ніч химер” від “Зірковий шлях” на каналі “Україна” в самому розпалі. Добра Фея (чи кого я Вам нагадую, пишіть в коментарях) - бажає Вам доброї ночі. До зустрічі в ефірі “Ранок з Україною”, - подписала серию фото Лилия.

На вечеринке Ребрик поспешила сделать фото с максимальным количеством звездных гостей.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники Лилии также оставили свои комментарии по поводу ее наряда:

  • “Ничего себе,это же просто бомба”
  • “Эльза))!”
  • “Очень добрая и красивая фея”
  • “Волшебная красотка!!”
  • “Принцесса Луна”
  • “Люблю вас, Вы очень красивая”
  • “Як завжди, неперевершена!”

Фея красоты и очарования: Лилия Ребрик покорила фигурой в платье с неоновой подсветкой

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

А вот с самого утра 28 ноября Ребрик повеселила подписчиков “ноткой позитива”. Как выяснилось, гостей вечера развлекал Павел Зибров. Многие записали видео его зажигательного выступления.

Видео: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, на вечеринке "Ніч химер" Каменских в прозрачном платье и маске-очках показала жаркий поцелуй с Потапом.

Лилия Ребрик впервые высказалась об отношениях с родителями мужа Лилия Ребрик заворожила "магическим" закулисным фото
Новости Украины Лилия Ребрик
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь