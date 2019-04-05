Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробках

Веселая и позитивная телеведущая Леся Никитюк не скучает и не унывает в любой ситуации, что и доказала в очередной раз. Шоувумен опубликовала новое фото в своем Instagram, показав фанам, чем она занимается, когда попадает в автомобильную пробку в Киеве.

Леся решила не тратить время зря и устроила себе фотосессию в машине. "Богиня ламината" позировала в блестящем коротком черном платье и туфлях-лодочках, сидя на водительском месте. Кокетливая поза ведущей выгодно подчеркнула ее длинные стройные ноги.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Эффектный снимок удостоился восхищенных комментариев в том числе и от звездных друзей Никитюк.

"Элегантная", - написала Лилия Подкопаева.

"Wow, полегче, красотка", - отметила Илона Гвоздева.

"Вау!!! Леся! Шик! Блеск! Красота" - не сдержалась Ирина Демичева, жена Монатика.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Остальные подписчики также не стали отставать и засыпали теледиву комплиментами.

"Леся таким відом - создаєш аварійну сітуацию)))"

"Леся, ты Божествена Дівчина!"

"Красива ты Леська!"

"Наступного разу, як стоятиму в заторі, буду вишукувати Лесю Нікітюк, яка робить фото під час заторів"

"Багіня!!!"

"Вы красотка!!!"

"Леся, любуюся тобою!"

"Леся, ну яка ж ти гарна"

"Оуу оу оу.. Шо це за лєді?? Мої очі! Мої очі!!! Вони ісліплені. Осліплені твоєю красою)) Ти завжди БАГІНЯ!!!"

"Вау, какая девушка! Ооочень красивая!!!!"

"Очень,очень красиво"

"Вот это ножки!"

"Настоящая украинская красавица"

"Леся, ты богиня!!! И тут не теряешь время попусту"

Напомним, ранее Леся Никитюк показала себя 10 лет назад.

Мы также писали, что Леся Никитюк в смелом наряде "нарвалась" на комплимент от Оли Поляковой. Ведущая примерила трендовый предмет гардероба – удлиненный пиджак-платье ассиметричного кроя на одно плечо.