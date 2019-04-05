Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробках

Активная телеведущая не скучает даже в автомобильных заторах
Веселая и позитивная телеведущая Леся Никитюк не скучает и не унывает в любой ситуации, что и доказала в очередной раз. Шоувумен опубликовала новое фото в своем Instagram, показав фанам, чем она занимается, когда попадает в автомобильную пробку в Киеве.
Леся решила не тратить время зря и устроила себе фотосессию в машине. "Богиня ламината" позировала в блестящем коротком черном платье и туфлях-лодочках, сидя на водительском месте. Кокетливая поза ведущей выгодно подчеркнула ее длинные стройные ноги.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Эффектный снимок удостоился восхищенных комментариев в том числе и от звездных друзей Никитюк.
"Элегантная", - написала Лилия Подкопаева.
"Wow, полегче, красотка", - отметила Илона Гвоздева.
"Вау!!! Леся! Шик! Блеск! Красота" - не сдержалась Ирина Демичева, жена Монатика.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Остальные подписчики также не стали отставать и засыпали теледиву комплиментами.
Напомним, ранее Леся Никитюк показала себя 10 лет назад.
Мы также писали, что Леся Никитюк в смелом наряде "нарвалась" на комплимент от Оли Поляковой. Ведущая примерила трендовый предмет гардероба – удлиненный пиджак-платье ассиметричного кроя на одно плечо.