Ось це ніжки: Леся Нікітюк показала, як розважається в пробках

Весела і позитивна телеведуча Леся Нікітюк не сумує і не нудьгує в будь-якій ситуації, що й довела в черговий раз. Шоувумен опублікувала нове фото в своєму Instagram, показавши фанам, чим вона займається, коли потрапляє в автомобільну пробку в Києві.

Леся вирішила не витрачати час даремно і влаштувала собі фотосесію в машині. "Богиня ламінату" позувала в блискучій короткій чорній сукні і туфлях-човниках, сидячи на водійському місці. Кокетлива поза ведучої вигідно підкреслила її довгі стрункі ноги.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ефектний знімок удостоївся захоплених коментарів у тому числі і від зіркових друзів Никитюк.

"Елегантна", - написала Лілія Подкопаєва.

"Wow, легше, красуня", - зазначила Ілона Гвоздьова.

"Вау!!! Леся! Шик! Блиск! Краса" - не стрималася Ірина Демічева, дружина Монатіка.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Інші підписники також не стали відставати і засипали компліментами теледіву.

"Леся таким відом - создаєш аварійну сітуацию)))"

"Леся, ти Божествена Дівчина!"

"Красива ти Леська!"

"Наступного разу, як стоятиму в заторі, буду вишукувати Лесю Нікітюк, яка робить фото під час заторів"

"Багіня!!!"

"Ви красуня!!!"

"Леся, любуюся тобою!"

"Леся, ну яка ж ти гарна"

"Оуу оу оу.. Шо це за лєді?? Мої очі! Мої очі!!! Смороду ісліплені. Осліплені твоєю красою)) Ти завжди БАГІНЯ!!!"

"Вау, яка дівчина! Дуууже красива!!!!"

"Дуже,дуже красиво"

"Ось це ніжки!"

"Справжня українська красуня"

"Леся, ти богиня!!! І тут не втрачаєш час даремно"

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала себе 10 років тому.

Ми також писали, що Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукню асиметричного крою на одне плече.