Ось це ніжки: Леся Нікітюк показала, як розважається в пробках

Активна телеведуча не сумує навіть в автомобільних заторах
Весела і позитивна телеведуча Леся Нікітюк не сумує і не нудьгує в будь-якій ситуації, що й довела в черговий раз. Шоувумен опублікувала нове фото в своєму Instagram, показавши фанам, чим вона займається, коли потрапляє в автомобільну пробку в Києві.
Леся вирішила не витрачати час даремно і влаштувала собі фотосесію в машині. "Богиня ламінату" позувала в блискучій короткій чорній сукні і туфлях-човниках, сидячи на водійському місці. Кокетлива поза ведучої вигідно підкреслила її довгі стрункі ноги.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Ефектний знімок удостоївся захоплених коментарів у тому числі і від зіркових друзів Никитюк.
"Елегантна", - написала Лілія Подкопаєва.
"Wow, легше, красуня", - зазначила Ілона Гвоздьова.
"Вау!!! Леся! Шик! Блиск! Краса" - не стрималася Ірина Демічева, дружина Монатіка.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Інші підписники також не стали відставати і засипали компліментами теледіву.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала себе 10 років тому.
Ми також писали, що Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукню асиметричного крою на одне плече.