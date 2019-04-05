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Ось це ніжки: Леся Нікітюк показала, як розважається в пробках


Активна телеведуча не сумує навіть в автомобільних заторах

Весела і позитивна телеведуча Леся Нікітюк не сумує і не нудьгує в будь-якій ситуації, що й довела в черговий раз. Шоувумен опублікувала нове фото в своєму Instagram, показавши фанам, чим вона займається, коли потрапляє в автомобільну пробку в Києві.

Леся вирішила не витрачати час даремно і влаштувала собі фотосесію в машині. "Богиня ламінату" позувала в блискучій короткій чорній сукні і туфлях-човниках, сидячи на водійському місці. Кокетлива поза ведучої вигідно підкреслила її довгі стрункі ноги.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ефектний знімок удостоївся захоплених коментарів у тому числі і від зіркових друзів Никитюк.

"Елегантна", - написала Лілія Подкопаєва.

"Wow, легше, красуня", - зазначила Ілона Гвоздьова.

"Вау!!! Леся! Шик! Блиск! Краса" - не стрималася Ірина Демічева, дружина Монатіка.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Інші підписники також не стали відставати і засипали компліментами теледіву.

  • "Леся таким відом - создаєш аварійну сітуацию)))"
  • "Леся, ти Божествена Дівчина!"
  • "Красива ти Леська!"
  • "Наступного разу, як стоятиму в заторі, буду вишукувати Лесю Нікітюк, яка робить фото під час заторів"
  • "Багіня!!!"
  • "Ви красуня!!!"
  • "Леся, любуюся тобою!"
  • "Леся, ну яка ж ти гарна"
  • "Оуу оу оу.. Шо це за лєді?? Мої очі! Мої очі!!! Смороду ісліплені. Осліплені твоєю красою)) Ти завжди БАГІНЯ!!!"
  • "Вау, яка дівчина! Дуууже красива!!!!"
  • "Дуже,дуже красиво"
  • "Ось це ніжки!"
  • "Справжня українська красуня"
  • "Леся, ти богиня!!! І тут не втрачаєш час даремно"

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала себе 10 років тому.

Ми також писали, що Леся Нікітюк в сміливому вбранні "нарвалась" на комплімент від Олі Полякової. Ведуча приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукню асиметричного крою на одне плече.

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