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Это наша природа: Мишина в купальнике сделала откровенное признание

Новина українською →
Севастополь, Крым, Среда 23 июня 2021 12:31
Это наша природа: Мишина в купальнике сделала откровенное признание Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Марина Настевич

Ксения Мишина продолжает отдыхать в родном Крыму, куда уехала с самыми родными и близкими, чтобы отпраздновать свое 32-летие. Актриса наслаждается прогулками на яхте и по оккупированному Севастополю, вкусной едой и компанией любимых людей. Также она рассказала о том, что недавно осознала важную вещь.

В своем Instagram звезда поделилась эффектными фото в купальнике и призналась, что разучилась получать наслаждение от жизни.

Мишина позировала на яхте в черно-белом купальнике с высокой талией и массивных солнцезащитных очках.

Это наша природа: Мишина в купальнике сделала откровенное признание

Артистка отметила, что ей нелегко дается просто получать удовольствие, но она старается это исправить.

"Кайфовать! Только недавно я по-настоящему осознала, что это на самом деле не так уж и легко. Но это и есть наша природа. Понять это сложно, это нужно прочувствовать. Последнее время я стараюсь уделять внимание тому, чего хочу, а не тому, что надо. Я так много работала над улучшениями всего в своей жизни и в какой-то момент осознала, что просто разучилась наслаждаться. Но внутри каждой женщины есть Богиня, которая знает для чего она здесь. И моя начала бунтовать и напомнила мне о чем моя женская суть, моя природа", - откровенно поделилась Ксения.

Это наша природа: Мишина в купальнике сделала откровенное признание

Ксения Мишина восхитила формами в купальнике и мудрыми мыслями (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса рассказала о своих планах и стремлениях, которые намерена воплотить в жизнь.

"Я хочу раскрыть свою чувствительность на максимум, хочу получать удовольствие от всего, что вижу, чувствую, создаю. Хочу быть в каждом моменте и смаковать те вкусы, которые присутствуют в моем коктейле. Пусть там будет и горчинка и перчинка. А как говорится: чего хочет женщина, того хочет Бог! Так что я верю, все будет именно так!" - заявила первая украинская "Холостячка".

Подписчики поддержали Мишину и не оставили ее без комплиментов.

  • Вы прелесть!
  • Великолепна!
  • Очень красивая. Ты права, Ксюш
  • Красивая и мудрая девушка! Пост шикарный
  • Ксюшечка, будь счаслива!
  • Красота
  • Шикарная
  • Кайфую от просмотра ваших фото, сторис и постов, и от вашей с Сашей неистовой любви
  • Какая ж Вы настоящая с естественной внутренней и внешней красотой!

Ранее мы писали, что Ксения Мишина похвасталась фигурой в купальнике на морской прогулке в оккупированном Крыму, откуда она родом.

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фигура Ксения Мишина
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