Ксения Мишина отпраздновала день рождения в Крыму с Александром Эллертом

18 июня свой день рождения отмечает Ксения Мишина - украинской актрисе и первой "Холостячке" исполнилось 32 года. Артистка поблагодарила всех за поздравления и рассекретила, где она празднует событие - как оказалось, в родном Крыму.

В своем Instagram Ксения опубликовала милое и смешное фото с возлюбленным Александром Эллертом и обратилась ко всем с теплыми словами.

На снимке мужчина держит любимую на руках, они нежно смотрят друг на друга, забавно высунув при этом языки.

На еще одном кадре именинница запечатлена с любимым мужчиной, сыном Платоном и мамой.

Ксения Мишина растрогала милыми фото с Сашей Эллертом и родными в свой день рождения (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса поблагодарила всех, кто вспомнил о ее празднике, и дала ответные пожелания.

"Прежде всего хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, сегодня мой Директ просто разрывается от ваших тёплых слов и красивых пожеланий. Я верю в то, что такие сформированные и проявленные ваши чувства не пропадают в пространстве, а обязательно материализуются и засчитываются в карму. Наверное, в своих прошлых жизнях я поступала правильно и делала счастливыми других, если в этой мне возвращается столько вашей теплоты. В свою очередь я хочу каждому из вас пожелать самых честных и мощных решений, пусть судьба не раз вам улыбнётся, как улыбнулась мне в этой жизни. Свой Новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других. Я очень хочу вернуть то, что приходит ко мне, не просто вернуть, а многократно умножить. Я чувствую, что у меня появляется все больше ресурса это делать. А вы все очень сильно мне в этом помогаете! Люблю! Целую! Ваша 32-х летняя Мишина!" - трогательно написала знаменитость.

А в видео, которые Мишина опубликовала в сториз, видно, что парочка с друзьями и членами семьи отправилась в оккупированный Крым - а именно, в Балаклаву. Там Ксения прогулялась с Александром, а вечером устроила веселую вечеринку. Также актриса показала милые нежности с избранником.

Ксения Мишина отпразлновала день рождения в родном Крыму с любимым и родными

Интересно, что 18 июня Эллерт поздравил любимую в своем Instagram - автор "Квартал 95" выложил забавный коллаж с актрисой и оригинальные слова поздравления. Однако уже 19 июня страница Александра оказалась то ли удалена, то ли заблокирована.

Однако мы успели сохранить милое обращения ведущего к возлюбленной. Он смешно написал о всех "недостатках" Ксении и подчеркнул, что любит ее любой.

Александр Эллерт оригинально и с юмором поздравил Ксению Мишину с днем рождения (фото: instagram.com/ellert_a)

"Она у меня настолько разная, что сегодня день рождения не у Ксю, а у всех моих Ксю. У той, которая смеется… у той, которая рычит… и у той, которая фыркает и у той, которая зацеловывает… у той, которой нечего надеть и у той, которая раз в неделю прет домой пакеты с одеждой, которую через пару дней видимо уже нельзя надевать… у той, которая если ест в машине, то крошек больше, чем было еды… у той, которая домашняя и у той, которая актриса… В 46 килограммах живет миллион разных Ксю… и я им желаю увеличиваться в многогранностях, но оставаться в 46 килограммах. Ксю! Люблю всех твоих Ксю! С днем рождения!" - поделился Эллерт.