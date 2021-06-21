Ксения Мишина похвасталась фигурой в купальнике на морской прогулке в Крыму
Первая "Холостячка" Ксения Мишина, которая недавно отпраздновала 32-летие, похвасталась эффектной фигурой в купальнике. Вместе с родными и возлюбленным Александром Эллертом актриса отдыхает в родном Севастополе в оккупированном Крыму, там же и отметила важный день.
Атмосферными кадрами с морской прогулки на яхте звезда поделилась в своем Instagram.
Ксения позировала в трендовом купальнике в мелкий горошек, соблазнительно вытянувшись на носу яхты. Артистка демонстрирует точеную талию и стройные ноги, дополнив образ темными очками.
На другом снимке актриса томно лежит спиной к камере в лучах заходящего солнца.
Ксения Мишина насладилась морской прогулкой на яхте и похвасталась фигурой в купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Мишина поделилась с подписчиками интересным наблюдением.
"Заметила недавно такую закономерность … Если что-то идёт не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться … Те обыденные вещи, пейзажи и "простота", которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор как реагировать и на что тратить себя и свою энергию! Согласны?" - поделилась своими мыслями знаменитость.
Фолловеры согласились с Ксенией, а также не упустили возможности осыпать ее комлпиментами, восхищаясь точеной фигурой звезды.
- Такая красивая Ксюша
- Согласна полностью
- Ваши посты всегда находят отклик во мне, согласна на все сто. Шикарно выглядите
- Так, головне не забувати, що щастя в простих речах
- Супер, очень красивая
- Абсолютно согласны! Поддерживаю вас на 100%. Ксюша, вы как всегда с очередной мудростью! Не могу ни сказать - выглядите невероятно!
- Ксюшечка, оставайся такой же прекрасной!
- Шикарная
- Ооооо эта прекрасная фигурка сводит меня с ума, очень красиво
- Красоточка
- Очень красивое тело у тебя, Ксю
Напомним, ранее Мишина показала обручальное кольцо с алмазом, выращенным из ее и Эллерта крови.