Как это мило! Каменских в пижаме и без макияжа умилила нежностью с малышом

Певица не может натешиться щеночками своей собаки Мими
Около недели назад в семье Насти Каменских произошло пополнение - ее любимая собачка Мими породы бишон фризе родила щенков. Певица не может нарадоваться очаровательным белоснежным малышам и часто тискает их. Так, на новых домашних кадрах она показала сладкое утро со своими пушистиками.
Настя запечатлена без макияжа и в розовой пижаме. Артистка держит на руках одного из щеночков и корчит на камеру милые рожицы.
"Unconditional love. Пусть ваши выходные будут такими же сладкими, как это фото", - прокомментировала трогательные фото Каменских.
Настя Каменских покорила нежными фото с щенком (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники не смогли пройти мимо и оставили множество умиленных комментариев.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских в розовом ажурном мини восхитила фото на берегу океана.
Также Настя Каменских поделилась романтичным фото с мужем Потапом. Певица не поскупилась на комплименты для любимого мужчины и рассказала, какой же он на самом деле.