Як це мило! Каменських в піжамі і без макіяжу розчулила ніжністю з малюком

Близько тижня тому в сім'ї Насті Каменських сталося поповнення - її улюблена собачка Мімі породи бішон фризі народила цуценят. Співачка не може натішитися чарівним білосніжним малюкам і часто мацає їх. Так, на нових домашніх кадрах вона показала солодкий ранок зі своїми пухнастиками.

Настя зображена без макіяжу і в рожевій піжамі. Артистка тримає на руках одного з цуценят і корчить на камеру милі личка.

"Unconditional love. Нехай ваші вихідні будуть такими ж солодкими, як це фото", - прокоментувала зворушливі фото Каменських.

Настя Каменських підкорила ніжними фото з цуценям (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не змогли пройти повз і залишили багато зворушених коментарів.

Такі маленькі, так хочеться їх обійняти

Настя і тобі солодких вихідних. Хлопці робимо кожен собі солодкі спогади

Утютю який маленький

Яка класна собачка

Це нестерпно солодко! Too cute

Насть красуня

Який маленький лапусик)))

Ня Ня няшка

Гарна собачка

Так мило

Дуже натурально) Настя як завжди топ

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в рожевому ажурному міні захопила фото на березі океану.

Також Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого чоловіка і розповіла, який же він насправді.