Конец эпохи: Ким Кардашьян объявила о закрытии шоу "Семейство Кардашьян" спустя 14 лет в эфире

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда шокировала поклонников

Ким Кардашьян объявила о том, что популярное телешоу о знаменитом на весь мир семействе, которое и прославило сестер Кардашьян, закрывается спустя 14 лет эфира. На своей странице в Instagram звезда выложила архивный плакат одного из сезонов. Здесь красуются практически все члены династии, включая Крис Дженнер и Брюса Дженнера, который теперь известен миру как Кейтлин Дженнер. Сама Ким примерила соблазнительный образ, который подчеркнул ее аппетитную фигуру.

Архивный плакат с участниками шоу (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Нашим замечательным фанатам. С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение – попрощаться с «Кардашьян». Спустя 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и многочисленные побочные шоу мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы – в хорошие, плохие времена, когда было счастье, слезы, много отношений и детей. Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания и бесчисленное количество людей, которых встретили на своем пути.

Спасибо тысячам людей и предприятий, которые стали частью этого опыта, и, что наиболее важно, особенное спасибо Райану Сикресту за веру в нас, E! за то, что мы являемся вашим партнером, и за нашу производственную команду в Bunim/Murray, которая потратила бесчисленные часы, документируя нашу жизнь. Наш последний сезон выйдет в эфир в начале следующего года, в 2021 году.

Без Кардашьян я не была бы там, где нахожусь сегодня. Я невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь. С любовью и благодарностью, Ким».

Ким, Хлое и Кортни в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фанаты отреагировали бурно, выразив свое сожаление и пожелав Ким и ее семье успехов в других проектах. «Конец эпохи», «Я плачу», «Нет», «Только не это», – пишут они. Нужно отметить, что у Кардашьян действительно много дел и без телевидения. Так, несколькими часами ранее Ким представила очередную новинку парфюма Diamonds II Collection от KKW Fragrance, выпущенную вместе с Кортни и Хлое. Все три сестры примерили похожие костюмы в восточном стиле, покорив сеть своими знаменитыми формами.