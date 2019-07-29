"Это капец": Регина Тодоренко эмоционально пожаловалась на "тяготы материнства" (видео)

Регина Тодоренко в последнее время все чаще и чаще делится с поклонниками деталями своей семейной жизни. И многомиллионная армия фолловеров известной телеведущей очень ей за это благодарна. Особенно, когда Тодоренко показывает свои будни, как говорят, без прикрас – так, как все есть на самом деле. И одно из недавних видео Регины получилось именно таким – жизненным.

Так, украинская телеведущая решила поделиться с поклонниками "тяготами материнства". В разделе сториз Регина записала короткое, но эмоциональное видео. Выяснилось, что не все так сладко в буднях молодой мамы. При этом Тодоренко подчеркнула, что она прекрасно понимает всех мам, которые точно также каждый день сталкиваются с целой горой различных обязанностей. При этом на видео указано – "Пока ребенок спит".

"Девочки, мамы, я вас прекрасно понимаю! Когда ты живешь без помощника, когда муж уехал. Сегодня у меня такая ситуация. Когда я не на съемках, я дома. Мне нужно приготовить себе поесть. Мне нужно поубирать, помыть посуду – у меня просто гора грязной посуды, тряпок и всего организовалась. Я бегаю, как сумасшедший кроль по квартире… Это капец", - комментирует Тодоренко.

"Я не успеваю даже приготовить себе поесть толком… Доедаю детское пюре морковное и бульон. А ведь кормящая мама должна правильно и сбалансированно питаться", - подытожила телеведущая, отчаянно вздыхая. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Кстати, не так давно Регина Тодоренко растрогала поклонников самой необычной "детской". Телеведущая опубликовала уникальное видео, на котором показала, как проходит процесс съемок, когда она берет с собой сына Михаила. На одной из таких съемок для малыша Регины обустроили необычную детскую, в которой было все необходимое - от кроватки до места для игр!

А еще ранее Регина опубликовала отдельный пост, посвященный свадебному декору. Телеведущая и певица показала целую серию фото. На них видим необычно офрмленную "арку", идеальное убранство стола. Даже меню было оформлено идеально.