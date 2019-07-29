"Це капець": Регіна Тодоренко емоційно поскаржилася на "тяготи материнства" (відео)

Регіна Тодоренко останнім часом все частіше і частіше ділиться з шанувальниками деталями свого сімейного життя. І багатомільйонна армія фоловерів відомої телеведучої дуже їй за це вдячна. Особливо, коли Тодоренко показує свої будні, як кажуть, без прикрас – так, як все є насправді. І одне з недавніх відео Регіни вийшло саме таким – життєвим.

Так, українська телеведуча вирішила поділитися з шанувальниками "тяготами материнства". У розділі сторіз Регіна записала короткий, але емоційне відео. З'ясувалося, що не все так солодко в буднях молодої мами. При цьому Тодоренко підкреслила, що вона чудово розуміє всіх мам, які кожен день стикаються з цілою горою різних обов'язків. При цьому на відео зазначено – "Поки дитина спить".

"Дівчатка, мами, я вас прекрасно розумію! Коли ти живеш без помічника, коли чоловік поїхав. Сьогодні у мене така ситуація. Коли я не на зйомках, я вдома. Мені потрібно приготувати собі поїсти. Мені потрібно поприбирати, помити посуд – у мене просто гора брудного посуду, ганчірок і всього організувалася. Я бігаю, як навіжений кроль по квартирі... Це капець", - коментує Тодоренко.

"Я не встигаю навіть приготувати собі поїсти толком... Доїдаю дитяче пюре морквяне і бульйон. А годуюча мама повинна правильно і збалансовано харчуватися", - підсумувала телеведуча, відчайдушно зітхаючи. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

До речі, не так давно Регіна Тодоренко зворушила шанувальників самою незвичайною "дитячою". Телеведуча опублікувала унікальне відео, на якому показала, як проходить процес зйомок, коли вона бере з собою сина Михайла. На одній з таких зйомок для малюка Регіни облаштували незвичайну дитячу, в якій було все необхідне - від ліжечка до місця для ігор!

А ще раніше Регіна опублікувала окремий пост, присвячений весільному декору. Телеведуча та співачка показала цілу серію фото. На них бачимо незвично офрмленную "арку", ідеальне оздоблення столу. Навіть меню було оформлено ідеально.