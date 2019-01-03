"Это чувство – навсегда": экс-"ВИА Гра" рассекретила трепетные свадебные фото

Фото: Анастасия Кожевникова (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Певица вспомнила о самом счастливом дне в жизни молодой семьи

Экс-участница группы «ВИА Гра» Аастасия Кожевникова, которая вышла замуж в августе прошлого года и покинула коллектив, поделилась трогательными свадебными снимками из семейного архива. Девушка опубликовала фотосет в своем микроблоге Instagram.

Певица рассекретила подробности самого счастливого дня в жизни молодой семьи и вспомнила, как все происходило.

"Любовь. В начале этого года хочу поделиться с вами своей любовью! Искренне желаю, чтобы каждый из вас испытал это чувство - навсегда! Надеюсь, те, кто ещё в поиске найдут своё сердце в этом году. P.S. Я крайне переживала за свой образ в этот день (успела испортить многим настроение)", - написала звезда.

Фото: Анастасия Кожевникова с мужем (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

"Семья. Сила. Любовь. Важно. Бесценно! Берегите друг друга", - оставила Анастасия подпись под серией свадебных фото.

Фото: Анастасия Кожевникова исполняет свадебный танец (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Также артистка призналась, что скучает за сценой и не собирается бросать певческую карьеру.

"Сцена. Эта любовь, живет во мне! Я очень хочу, поскорее, разделить с вами это чувство. Песни в работе", - призналась исполнительница.

Фото: Анастасия Кожевникова (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Поклонники пришли в восторг от душевного и романтичного фотосета Насти и ее супруга. Они искренне пожелали молодой семьи сохранить их счастье и любовь.

Фото: свадьба Анастасии Кожевниковой (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

"Какая нежная! Красавица!", "Вы прекрасны! И пусть через ... лет вы будете радоваться так же и смеяться!", "Вот счастливый мужчина! Досталась же ему такая красавица. Счастья!", "Принцесса. Любви , счастья , успехов , мира , добра , гармонии и процветания всей вашей семье", "Какие замечательные, счастья вам", - оставляли теплые слова читатели микроблога Кожевниковой.

Скриншоты комментариев (instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Напомним, что украинская певица Мика Ньютон также вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась в США.

К слову, к свадьбе готовиться и супермодель Хайди Клум, которая поделилась подробностями своих романтических отношений с избранником-музыкантом Томом Каулитцем.