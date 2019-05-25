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Это бомба! Украинский ведущий устроил горячие танцы с мамой Сердючки на свадьбе Потапа и Насти

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2019 - 14:54
Это бомба! Украинский ведущий устроил горячие танцы с мамой Сердючки на свадьбе Потапа и Насти
Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Телеведущий сам поделился веселым видео со "свадьбы года"

23 мая под Киевом отгремела веселая свадьба Насти Каменских и Потапа, на которой побывало множество украинских знаменитостей. Конечно же, не обошлось и без живых выступлений звездных коллег, а также зажигательных танцев. Среди прочих на празднике любви спел и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, а телеведущий Владимир Остапчук при этом устроил "горячие" танцы с "мамой" Верки.

Жаркое видео сам шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. При этом они с мамой Сердючки устроили чуть ли не стриптиз - в какой-то момент та расстегнула пиджак Владимира и сняла его с него. Верка в этот момент исполняла один из своих хитов "Я не поняла".

"Когда Остапчук по-своему понял фразу на свадьбе "а теперь танец с мамой", - с юмором подписал ролик ведущий.

Видео: Владимир Остапчук зажигает на свадьбе Потапа и Насти Каменских (instagram.com/vova_ostapchuk)

Поклонники не смогли оставить без внимания такую "горячую" публикацию и оставили множество восторженных комментариев, назвав данное видео настоящей "бомбой" и отметив, что такой и должна быть настоящая украинская свадьба.

  • "Молодці! на весіллі так і треба!"
  • "Красавчик) Я теж так люблю)))"
  • "Тоже хочу на свадьбу плясать под Верку Сердючку"
  • "Справжнє українське весілля з піснями Сердючки і найголовніше щирими гостями, які святкують на повну катушку. Це бомба"
  • "Вова, перестань заменять Maruv"
  • "Який же Ви класнючий та позитивний"
  • "Остапчук, ты лучший"
  • "Ого, вы там отжигали"
  • "Ничего себе зажгли"
  • "Клаааасссс, а мама скачє як молода"
  • "Зажжжег"
  • "Лучший танцевальный номер этого вечера"
  • "Это просто бомба"

Это бомба! Украинский ведущий устроил горячие танцы с мамой Сердючки на свадьбе Потапа и Насти

Фото: Владимир Остапчук с женой Еленой на свадьбе Потапа и Насти Каменских (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, Потап и Настя зажгли на своей свадьбе исполнением знакового хита "Не пара".

Также сообщалось, что босая Тина Кароль зачаровала душевным выступлением на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

Кстати, счастливые молодожены Потап и Настя уже отправились в свадебное путешествие и поделились фото возле частного самолета. Где именно пара проведет медовый месяц, пока неизвестно.

Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото) В кругу близких: как прошел второй день свадьбы Насти и Потапа (видео)
Новости Украины Настя КаменскихПотапВладимир Остапчук
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