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Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2019 - 11:51
Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап поделился первым фото с медового месяца

Два дня назад, 23 мая в ресторане под Киевом отгремела свадьба, которую уже успели окрестить "свадьбой года" - свои отношения узаконили Настя Каменских и Потап. На церемонии побывало множество украинских знаменитостей, которые, к радости поклонников, делились фото и видео с торжества. А Тина Кароль даже исполнила несколько своих песен, при этом танцуя босиком. После всех гуляний настало время и для медового месяца.

На своей странице в Instagram Потап поделился милым фото, на котором они с Настей запечатлены у самолета - счастливые молодожены отправились в свадебное путешествие. Где именно они решили провести это волшебное время, пара раскрывать пока не стала. 

На фото артисты позируют в удобной повседневной одежде, отлично подходящей для путешествия - Потап в белых шортах, футболке и ветровке, а также неизменной кепке. Настя же отдала предпочтение джинсам, белой майке и кожаной курточке, а также кроссовкам. Алексей (настоящее имя Потапа) нежно обнимает любимую жену за плечи, а рядом с ними стоят их чемоданы.

Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)Фото: Потап и Настя Каменских улетели в свадебное путешествие (instagram.com/realpotap)

Продюсер и рэпер оставил под публикацией лишь лаконичный хештег "медовый месяц".

Поклонники и звездные друзья новоиспеченной семьи забросали их пожеланиями отличного и незабываемого отдыха, а некоторые даже намекают, что было бы отлично вернуться оттуда уже втроем.

  • "Котики любимые"
  • "Парню понадобилось всего 11 лет, чтобы доказать, ЧТО ОНИ КАК НИ КРУТИ ПАРА"
  • "Класс, хорошего отдыха вам, дорогие"
  • "Удачи молодожены"
  • "Незабываемого отдыха!"
  • "Желаем вам привезти с отдыха ДЕВОЧКУ"
  • "Вы супер, семейного счастья вам"
  • "Хорошего Вам отдыха! Ждём новых фоток!"
  • "Пусть будет много меда!"
  • "Любви и счастья на много лет! Хорошего отдыха!"
  • "Найсолодшого вам медового місяця!!!"
  • "Поздравляю! Пусть этот honey moon будет ярким и наполненым счастьем!!!"
  • "Отличного отдыха, любимые наши"

Напомним, Настя Каменских растрогала свадебным фото с Потапом.

К слову, на свадьбе Потап и Настя порадовали своих гостей и поклонников, которые смотрели различные трансляции с торжества. Так, они едва ли не впервые за долгое время исполнили песню, с которой все началось, - свой хит "Не пара"

Также гости вечера развлекались под песни зажигательной Верки Сердючки. Соответствующее видео даже сняла Маша Ефросинина, которая посетила свадьбу Потапа и Насти вместе со своим мужем Тимурм Хромаевым. 

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Новости Украины Настя КаменскихПотапсвадьба
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