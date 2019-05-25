Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото)

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап поделился первым фото с медового месяца

Два дня назад, 23 мая в ресторане под Киевом отгремела свадьба, которую уже успели окрестить "свадьбой года" - свои отношения узаконили Настя Каменских и Потап. На церемонии побывало множество украинских знаменитостей, которые, к радости поклонников, делились фото и видео с торжества. А Тина Кароль даже исполнила несколько своих песен, при этом танцуя босиком. После всех гуляний настало время и для медового месяца.

На своей странице в Instagram Потап поделился милым фото, на котором они с Настей запечатлены у самолета - счастливые молодожены отправились в свадебное путешествие. Где именно они решили провести это волшебное время, пара раскрывать пока не стала.

На фото артисты позируют в удобной повседневной одежде, отлично подходящей для путешествия - Потап в белых шортах, футболке и ветровке, а также неизменной кепке. Настя же отдала предпочтение джинсам, белой майке и кожаной курточке, а также кроссовкам. Алексей (настоящее имя Потапа) нежно обнимает любимую жену за плечи, а рядом с ними стоят их чемоданы.

Фото: Потап и Настя Каменских улетели в свадебное путешествие (instagram.com/realpotap)

Продюсер и рэпер оставил под публикацией лишь лаконичный хештег "медовый месяц".

Поклонники и звездные друзья новоиспеченной семьи забросали их пожеланиями отличного и незабываемого отдыха, а некоторые даже намекают, что было бы отлично вернуться оттуда уже втроем.

"Котики любимые"

"Парню понадобилось всего 11 лет, чтобы доказать, ЧТО ОНИ КАК НИ КРУТИ ПАРА"

"Класс, хорошего отдыха вам, дорогие"

"Удачи молодожены"

"Незабываемого отдыха!"

"Желаем вам привезти с отдыха ДЕВОЧКУ"

"Вы супер, семейного счастья вам"

"Хорошего Вам отдыха! Ждём новых фоток!"

"Пусть будет много меда!"

"Любви и счастья на много лет! Хорошего отдыха!"

"Найсолодшого вам медового місяця!!!"

"Поздравляю! Пусть этот honey moon будет ярким и наполненым счастьем!!!"

"Отличного отдыха, любимые наши"

Напомним, Настя Каменских растрогала свадебным фото с Потапом.

К слову, на свадьбе Потап и Настя порадовали своих гостей и поклонников, которые смотрели различные трансляции с торжества. Так, они едва ли не впервые за долгое время исполнили песню, с которой все началось, - свой хит "Не пара".

Также гости вечера развлекались под песни зажигательной Верки Сердючки. Соответствующее видео даже сняла Маша Ефросинина, которая посетила свадьбу Потапа и Насти вместе со своим мужем Тимурм Хромаевым.