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Це бомба! Український ведучий влаштував гарячі танці з мамою Сердючки на весіллі Потапа і Насті

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 14:54
Це бомба! Український ведучий влаштував гарячі танці з мамою Сердючки на весіллі Потапа і Насті
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Телеведучий сам поділився веселим відео з "весілля року"

23 травня під Києвом відгримілО веселе весілля Насті Каменських і Потапа, на якому побувало безліч українських знаменитостей. Звичайно ж, не обійшлося і без живих виступів зіркових колег, а також запальних танців. Серед інших на святі кохання заспівав і Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, а телеведучий Володимир Остапчук при цьому влаштував "гарячі" танці з "мамою" Вєрки.

Спекотне відео сам шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram. При цьому вони з мамою Сердючки влаштували мало не стриптиз - в якийсь момент та розстебнула піджак Володимира і зняла його з нього. Вєрка в цей момент виконувала один зі своїх хітів "Я не поняла".

"Коли Остапчук по-своєму зрозумів фразу на весіллі "а тепер танець з мамою", - з гумором підписав ролик ведучий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Відео: Володимир Остапчук запалює на весіллі Потапа і Насті Каменських (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шанувальники не змогли залишити без уваги таку "гарячу" публікацію та залишили безліч захоплених коментарів, назвавши дане відео справжньою "бомбою" і зазначивши, що таким і повинно бути справжнє українське весілля.

  • "Молодці! на весіллі так і треба!"
  • "Красунчик) Я теж так люблю)))"
  • "Теж хочу на весілля танцювати під Вєрку Сердючку"
  • "Справжнє українське весілля з піснями Сердючки і найголовніше щирими гостями, які святкують на повну котушку. Це бомба"
  • "Вова, перестань замінювати Maruv"
  • "Який же Ви класнючий та позитивний"
  • "Остапчук, ти найкращий"
  • "Ого, ви там відпалювали"
  • "Нічого собі запалили"
  • "Клаааасссс, а мама скачє як молода"
  • "Зажжжег"
  • "Кращий танцювальний номер цього вечора"
  • "Це просто бомба"

Це бомба! Український ведучий влаштував гарячі танці з мамою Сердючки на весіллі Потапа і Насті

Фото: Володимир Остапчук з дружиною Оленою на весіллі Потапа і Насті Каменських instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Потап і Настя запалили на своєму весіллі виконанням знакового хіта "Не пара".

Також повідомлялося, що боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті Каменських.

До речі, щасливі молодята Потап і Настя вже вирушили у весільну подорож і поділилися фото біля приватного літака. Де саме пара проведе медовий місяць, поки невідомо.

Щасливі молодята Потап і Настя вирушили у весільну подорож (фото) У колі близьких: як пройшов другий день весілля Насті і Потапа (відео)
Новини України Настя КаменськихПотапВолодимир Остапчук
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