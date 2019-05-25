Це бомба! Український ведучий влаштував гарячі танці з мамою Сердючки на весіллі Потапа і Насті

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Телеведучий сам поділився веселим відео з "весілля року"

23 травня під Києвом відгримілО веселе весілля Насті Каменських і Потапа, на якому побувало безліч українських знаменитостей. Звичайно ж, не обійшлося і без живих виступів зіркових колег, а також запальних танців. Серед інших на святі кохання заспівав і Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, а телеведучий Володимир Остапчук при цьому влаштував "гарячі" танці з "мамою" Вєрки.

Спекотне відео сам шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram. При цьому вони з мамою Сердючки влаштували мало не стриптиз - в якийсь момент та розстебнула піджак Володимира і зняла його з нього. Вєрка в цей момент виконувала один зі своїх хітів "Я не поняла".

"Коли Остапчук по-своєму зрозумів фразу на весіллі "а тепер танець з мамою", - з гумором підписав ролик ведучий.

Відео: Володимир Остапчук запалює на весіллі Потапа і Насті Каменських (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шанувальники не змогли залишити без уваги таку "гарячу" публікацію та залишили безліч захоплених коментарів, назвавши дане відео справжньою "бомбою" і зазначивши, що таким і повинно бути справжнє українське весілля.

"Молодці! на весіллі так і треба!"

"Красунчик) Я теж так люблю)))"

"Теж хочу на весілля танцювати під Вєрку Сердючку"

"Справжнє українське весілля з піснями Сердючки і найголовніше щирими гостями, які святкують на повну котушку. Це бомба"

"Вова, перестань замінювати Maruv"

"Який же Ви класнючий та позитивний"

"Остапчук, ти найкращий"

"Ого, ви там відпалювали"

"Нічого собі запалили"

"Клаааасссс, а мама скачє як молода"

"Зажжжег"

"Кращий танцювальний номер цього вечора"

"Це просто бомба"

Фото: Володимир Остапчук з дружиною Оленою на весіллі Потапа і Насті Каменських instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Потап і Настя запалили на своєму весіллі виконанням знакового хіта "Не пара".

Також повідомлялося, що боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті Каменських.

До речі, щасливі молодята Потап і Настя вже вирушили у весільну подорож і поділилися фото біля приватного літака. Де саме пара проведе медовий місяць, поки невідомо.