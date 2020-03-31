С этим невозможно жить: Влад Топалов растрогал эмоциональным обращением к сыну

Влад Топалов обожает своего сыночка Майкла – он, в хорошем смысле этого слова», сумасшедший папа, который может сделать все, чтобы его малышу было хорошо и комфортно. Недавно певец взбудоражил сеть заявлением, что готов убить за свою семью, настолько он любит близких и родных. Музыкант регулярно пополняет альбом в фотоблоге Instagram фото с Майклом и пишет трогательные тексты о сыне, обращаясь к нему со своей странички. Так, Влад написал развернутый пост о важности образования в жизни человека.

Певец обратился к сыну и рассказал ему, что делает человека стойким и нерушимы перед лицом жизненных невзгод и почему так важно быть образованным и грамотным. Свои рассуждения он сопроводил трогательным фото с сыночком на руках, которого он с чувством целует в щечку.

"Когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им руководить. В этом, наверное заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить. Хочется наказать, заставить. Заставить можно, но лучше, если он, как ты у меня, найдет свою дорогу. Но основные знания: грамматику, математику, поведение среди людей, он обязан суметь сформулировать. Во-первых, чего он хочет от них, и что он может дать им взамен. Просто, чтобы либо потребовать, либо подчиниться. Образование помогает терпеть унижения. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование — это значит жить", - считает Топалов.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Он привел пример, как образование влияет на качество жизни и становится решающим факторов во многих ее ключевых моментах.

"Я не знаю, как это у них получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче (кстати "богаче" пишется без "т", а в слове "лучше" после "у" идет "ч"). То есть, с удовольствием образованный живет. Богатый созерцает, что он получает, а образованный сравнивает то, что видит, с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека, темный не понимает образованного, сынок. Темный ни разу в жизни не скажет слово "опровержение", или "трепетный", или "волнующий". Он даже не скажет простую фразу: "Я с трудом пережил Ваш отъезд, девушка". Он, сынок, не оставит женщине воспоминаний. Запоминаются не поцелуи, сынок. Запоминаются слова. У темного человека неинтересное молчание", - поэтично выразился Влад.

Певец пояснил, что образование – это синоним эрудиции и интеллектуального развития и уточнил, что чтение – его важная оставляющая.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Образование – это не память (хотя это и память), это не цитирование прочитанного, это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование – уже кое-что свое, но под другой фамилией. В суматохе, сынок, нельзя терять мысль. Мыслей не так много. Шуток миллионы, мыслей — сотни, идей — десятки, законов, по которым ходят люди — единицы. Их знают все, все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя бы небольшого самообразования, хотя бы впечатления от прочитанного, только не от кино. Кино не рождает в зрителе мысль. Книга же научит смыслу, силе воли, когда полистаешь кого-нибудь, или прочитаешь кого-нибудь. Пусть твой сын будет образованным…" - закончил он свой монолог.

Ранее Влад Топалов растрогал времяпровождение с сыном Михаилом во время карантина дома.