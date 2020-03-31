З цим неможливо жити: Влад Топалов зворушив емоційним зверненням до сина

Влад Топалов обожнює свого синочка Майкла – він, в хорошому сенсі цього слова, божевільний тато, який ладен зробити все, щоб його дитині було добре і комфортно. Нещодавно співак розбурхав мережу заявою, що готовий вбити за свою сім'ю, настільки він любить близьких і рідних. Музикант регулярно поповнює альбом в фотоблозі Instagram фото з Майклом і пише зворушливі тексти про сина, звертаючись до нього зі своєї сторінки. Так, Влад написав розгорнутий пост про важливість освіти в житті людини.

Співак звернувся до сина і розповів йому, що робить людину стійкою та непорушною перед обличчям життєвих негараздів і чому так важливо бути освіченим і грамотним. Свої міркування він супроводив зворушливим фото з синочком на руках, якого він з почуттям цілує в щічку.

"Коли у тебе буде син, намагайся бути обережним. Боюся, що ти не зможеш, але вони завжди інші. Я і ти, ти і він. Ти не зумієш ним керувати. Перша людина, якика від тебе повністю залежить, а ти не зумієш ним керувати. В цьому, напевно закладено різноманітність людей. З цим неможливо жити. Хочеться наказати, змусити. Змусити можна, але краще, якщо він, як ти у мене, знайде свою дорогу. Але основні знання: граматику, математику, поведінку серед людей, він зобов'язаний зуміти сформулювати. По-перше, чого він хоче від них, і що він може дати їм взамін. Просто, щоб зажадати, або підкоритися. Освіта допомагає терпіти приниження. Освіта допомагає переносити тортури. Освіта викликає повагу у в'язниці. Освіта — це значить жити", - вважає Топалов.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Він навів приклад, як освіта впливає на якість життя і стає вирішальним факторів у багатьох ключових його моментах.

"Я не знаю, як це у них виходить, але освічена людина живе набагато довше і краще. Я не сказав би багатше. Тобто, з задоволенням освчена живе. Багата споглядає, що вона отримує, а освчений порівнює те, що бачить, з чимось усередині себе і не потребує зайвого. Йому легше зрозуміти іншого. Освічений розуміє темну людину, темна не розуміє освічену, синку. Темна жодного разу в житті не скаже слово "спростування", або "трепетний", або "хвилюючий". Вона навіть не скаже просту фразу: "Я насилу пережив Ваш від'їзд, дівчино". Він, синку, не залишить жінці спогадів. Запам'ятовуються не поцілунки, синку. Запам'ятовуються слова. У темної людини нецікаве мовчання", - поетично висловився Влад.

Співак пояснив, що освіта – це синонім ерудиції та інтелектуального розвитку і уточнив, що читання – її важлива складова.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Освіта – це не пам'ять (хоча це і пам'ять), це не цитування прочитаного, це формулювання свого на базі прочитаного. Навіть неточне цитування – це вже щось своє, але під іншим прізвищем. У метушні, синку, не можна втрачати думок. Думок не так багато. Жартів мільйони, думок — сотні, ідей — десятки, законів, по яких ходять люди — одиниці. Їх знають всі, всі знають одну ідею темного людини. Від нього чекають хоча б невеликої самоосвіти, хоча б враження від прочитаного, тільки не від кіно. Кіно не породжує у глядача думку. Книга ж навчить змісту, силі волі, коли погортаєш кого-небудь, або прочитаєш кого-небудь. Нехай твій син буде освіченим..." - закінчив він свій монолог.

Раніше Влад Топалов зворушив проведення часу з сином Михайлом під час карантину вдома.