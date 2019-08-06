"Эталон!" Стильная Осадчая отправилась на концерт мировой звезды в Турции

Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются беззаботным отдыхом в Турции. Ведущие целыми днями купаются, загорают, наслаждаются морскими пейзажами и обществом друг друга. Катя не устает демонстрировать фото в летних стильных нарядах и как перчатки меняет купальники, публикуя каждый день новый пляжный образ. Пара решила разнообразить свое времяпровождение и воспользовалась возможности посетить концерт мировой звезды Дженнифер Лопес в Анталии.

В своем instagram-аккаунте теледива показала нежный стильный наряд, в котором отправилась на выступление знаменитости. Катя позирует в оригинальной локации – кованная белая беседка, украшенная гирляндой с огнями с качелей посредине, на которой и расположилась звезда. На ней платье свободного кроя нежного пудрового оттенка с длинны рукавом. Она дополнила наряд белыми аккуратными кроссовками и небольшой сумочкой через плечо. Макияж – максимально естественный, а в качестве прически на выход – гладко зачесанные и собранные в пучок волосы.

"Ready for Джей Ло. Неймовірно, але факт, Дженіфер Лопез в Анталії з концертом в рамках туру", - подписала снимок Катя.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники тут же начали делиться впечатлениями от вечернего образа ведущей. Им понравился подобранный со вкусом наряд звезды.

Яка гарна

Как красиво

Гарна фотографія

Чарівна та загадкова!

Вы и платье!

Ах, яка красива! Еталон!

Дуууже гарна!

Класс!

Скриншот комментариев

Напомним, что Юрий Горбунов показал нежное пляжное фото с Катей Осадчей на берегу моря.

Ранее Катя Осадчая засветила точеные формы в купальнике . Она позировала на морском пляже.