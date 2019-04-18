Эстетическое удовольствие: звезда "Орла и Решки" очаровала нежным образом (фото)

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Алина даже сделала фото с осликом

Алина Астровская отправилась на съемки новых выпусков морского сезона тревел-шоу "Орел и Решка", которые она ведет вместе с Колей Сергой. Так, стало известно, что команда популярного проекта посетила греческий остров Родос в Средиземном море. Конечно, Астровская сделала серию ярких фото с нового путешествия, а также показала поклонникам новый стильный образ.

Так, у телеведущей получился трендовый сегодня монохромный образ. Астровская отдала предпочтение нежному терракотовому оттенку. На телеведущей – развевающееся на ветру летнее платье в пол на тонких бретельках от MoodStories. На плечи Алина накинула короткую кожаную куртку в тон платью. А на ножках – аккуратные босоножки на низком ходу, декорированные лентами. В целом, образ получился по-весеннему свежий!

"Попала в сети острова Родос", - подписала яркие снимки Астровская.

Стильная Алина Астровская

Также телеведущая поделилась с поклонниками своим "греческим настроением", опубликовав несколько эмоциональных фото с отдыха. На снимках Алина не только позирует на фоне великолепных пейзажей, но также сделала несколько кадров со съемочной группой. И даже фото на память с родосским осликом. Снимки получились очень атмосферные.

Алина Астровская на Родосе

Поклонники звезды "Орла и Решки" также поспешили оставить свои отзывы:

Алина всегда приятно на Вас смотреть , и на душе хорошо!

Блин, этот остров - мой второй дом. Прекрасное место. Я так скучаю, красота)

Очень милая фотка! Пальмовая неделя!

Один раз была на этом острове и мечтаю попасть снова, волшебное место и самые приятные воспоминания!

Вы великолепны!! Восхищаюсь очень очень!

Мечтаю побывать на Родосе.... одна вода прям маааанит! Алина, прелесть! Как и всегда!

Очень красиво и романтично!

Красивое платье!

Глядя на Вас, получаю эстетическое удовольствие!!!

Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" рассказала о похудении на 22 кг. Астровская призналась, что ее называли "жирабасина".