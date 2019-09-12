"Есть и моя вина": Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак

Сейчас популярная телеведущая Катя Осадчая счастлива в браке с Юрием Горбуновым, с которым воспитывает двухлетнего сыночка Ивана. Она не очень любит распространяться о своей личной жизни - даже о том, что они с Юрием вместе, артистка рассказала лишь после свадьбы! Однако в честь своего дня рождения, который она отмечает 12 сентября, 36-летняя Катя дала откровенное интервью и поведала "Каравану историй", почему распался ее первый брак с Олегом Полищуком.

Напомним, что он продлился три года, и у пары родился сын Илья, которому сейчас уже 13 лет.

Катя считает, что одной из причин была разница в возрасте с мужем.

"Было несколько причин. Мы встретились, когда мне было семнадцать, а он был на пятнадцать лет старше, и, думаю, разница в возрасте сыграла свою роль в наших отношениях. Я как раз вернулась из Парижа и отправилась отдыхать в Крым. Там мы и познакомились, а потом еще почти год встречались, прежде чем пожениться. У нас была настоящая свадьба – в большом зале, с гостями, столами, ломящимися от еды и напитков, с тамадой. Я была в белом платье и фате. В общем, все как положено", - поделилась Осадчая.

Фото: Свадьба Кати Осадчей с Олегом Полищуком, 2002 г. (karavan.ua)

Супруги не могли найти взаимопонимания, да и интересы у них была разные. К тому же, Катя уже начала работать и хотела строить карьеру.

"Прожили мы вместе три года и разошлись, когда я уже пару месяцев как была ведущей "Світського життя". Не могу сказать, что причиной развода была моя работа. Думаю, одним из факторов стало то, что в определенный момент мы не смогли найти взаимопонимания. Кому-то одному нужно было уступить, кому-то – проявить себя мудрым человеком… Мне было восемнадцать, я, конечно же, не собиралась сидеть дома сутками с мужем, мне хотелось веселой, свободной жизни. С другой стороны, сейчас я могу понять своего бывшего мужа. В то время ему, 33-летнему, хотелось дома посидеть, а не по клубам со мной бегать. Вот сейчас и у меня тоже нет желания ходить на дискотеки. В то время у меня были свои представления о будущем. Я хотела строить карьеру, а в восемнадцать лет ты делаешь все потому, что тебе так хочется, больше тебя ничего не интересует, – муж пусть подождет", - признается ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Видит она в расставании и свою вину, однако благодарна этому браку за сыночка.

"Наверное, есть и моя вина в том, что мы расстались. Нам нужно было найти баланс в отношениях, услышать потребности друг друга и договориться. А вместо этого каждый молча делал свои выводы и ничего не говорил своей половине. В итоге это привело к неутешительному результату. Но сейчас все позади, и я считаю, что нам нужно было с мужем провести эти долгие три года вместе только ради того, чтобы у нас родился сын", - считает артистка.

Фото: Катя Осадчая с сыном Ильей, 2003 г. (karavan.ua)

При этом она не сильно переживала из-за развода, а даже почувствовала облегчение.

"Может, если бы наш брак про­длился двадцать лет, я бы страдала, что осталась одна после долгой совместной жизни. А так как мы прожили с мужем всего три года, после развода я не чувствовала особой тоски. Меня очень поддерживали родители. Если честно, когда ушел муж, мне стало легче. В последнее время у нас были такие напряженные отношения, что брак стал обузой для нас обоих. Мне кажется, что работа каждого из супругов в браке – это облегчить жизнь друг друга, поддержать, понять. Ведь на домашних котлетах жизнь не заканчивается… Но если меня не прессовать – котлеты будут. Тем более что сейчас я без проблем готовлю для Ильи полноценные обеды: первое, второе, третье и компот. Для меня самая страшная фраза – "ты должна". Никто никому ничего не должен. Все – только по обоюдному согласию", - рассказала Катя.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Маша Ефросинина повеселила сеть смешным фото с именинницей Катей Осадчей. Ведущая оригинально поздравила подругу с днем рождения.

Ранее загорелая Катя Осадчая умилила сеть семейными фото из Турции. Ведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном отлично провела время на морском побережье. К слову, лицо ребенка супруги пока что не показывают.