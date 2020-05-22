Те еще пирожки: Потап честно высказался о романе Тины Кароль и Дана Балана

Потап решил присоединиться к традиционным эфирам Оли Поляковой и во время игры "Правда или действие" раскрыть не только секреты своих отношений с Настей Каменских, но и поговорить об одном из самых обсуждаемых возможных романовм в украинском шоу-бизнесе – звездных тренеров шоу Голос страны Дана Балана и Тины Кароль.

Оля решила задать Потапу провокационный вопрос о романе Тины Кароль и Дана Балана. Она попросила рэпера представить, что он пришел на свадьбу артистов и выпил вместо спиртного сыворотку правды, а после этого все на чистоту рассказал об отношениях звезд.

"Ребята, я никогда не верил в ваш союз! С самого начала я считал, что это продюсерский ход и выдумки фанатов. Мало того, это мне всегда казалось неправдоподобным. Но Бог его знает, черт вас попутал, или это действительно любовь. Как бы там ни было, Тиночка и Дан, желаю вам счастья, и горько молодым!" - смоделировал ситуацию рэпер, намекнув на то, что отношения в паре лишь на экране.

Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Наши люди любят такие истории. Мне очень нравится, что они два года держатся за ручки и пальчиками друг к другу прикасаются. Им поверят, потому что они ровно два года ведут линию очень аккуратную: полунамеки, полувзгляды, полукасания, какой-то символ есть между ними. Это крутая история. Она круто раскручена. Если мы о ней говорим, и это интересно, значит она круто раскручена", - считает продюсер.

"Тина не зря Тина, а Дан не зря Дан. Они оба еще те два пирожка. Они мне не клеятся вместе с одной стороны. Хотя, знаешь, это как Потап и Настя… Никто не верил, не верил и бац… Может быть и там что-то…" - заинтриговал напоследок Потап.

Ранее Потап рассказал, как Владимир Остапчук крепко задел Дана Балана, Тину Кароль и Дмитрия Монатика.