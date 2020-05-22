Ті ще пиріжки: Потап чесно висловився про роман Тіни Кароль і Дана Балана

Потап вирішив приєднатися до традиційних ефірів Олі Полякової і під час гри "Правда або дія" розкрити не тільки секрети своїх стосунків з Настею Каменських, але і поговорити про однин з найбільш обговорюваних можливих романів в українському шоу-бізнесі – зіркових тренерів шоу Голос країни Дана Балана і Тіни Кароль.

Оля вирішила поставити Потапу провокаційне запитання про роман Тіни Кароль і Дана Балана. Вона попросила репера уявити, що він прийшов на весілля артистів і випив замість спиртного сироватку правди, а після цього все на чистоту розповів про стосунки зірок.

"Друзі, я ніколи не вірив у ваш союз! З самого початку я вважав, що це продюсерський хід і вигадки фанатів. Мало того, це мені завжди здавалося неправдоподібним. Але Бог його знає, чорт вас поплутав, або це дійсно любов. Як би там не було, Тіночка та Дан, бажаю вам щастя, і гірко молодим!" - змоделював ситуацію репер, натякнувши на те, що стосунки в парі лише на екрані.

Тіна Кароль та Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Наші люди люблять такі історії. Мені дуже подобається, що вони два роки тримаються за ручки і пальчиками один до одного торкаються. Їм повірять, тому що вони рівно два роки ведуть лінію дуже акуратну: напівнатяки, напівпогляди, напівдотики, якийсь символ є між ними. Це крута історія. Вона круто розкручена. Якщо ми про неї говоримо, і це цікаво, значить вона круто розкручена", - вважає продюсер.

"Тіна не дарма Тіна, а Дан не дарма Дан. Вони обидва ще ті два пиріжка. Вони мені не клеяться разом з однієї сторони. Хоча, знаєш, це як Потап і Настя... Ніхто не вірив і не вірив і бац... Може бути і там щось..." - заінтригував наостанок Потап.

Раніше Потап розповів, як Володимир Остапчук міцно зачепив Дана Балана, Тіну Кароль та Дмитра Монатіка.