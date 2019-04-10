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Итальянские страсти: 44-летняя Пенелопа Крус покорила молодостью в fashion-съемке

Lite » Мода 10.04.2019 - 20:31
Итальянские страсти: 44-летняя Пенелопа Крус покорила молодостью в fashion-съемке
Пенелопа Крус (фото: instagram.com/carpisaofficial)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Актриса рекламирует новую коллекцию сумок Carpisa

Пенелопа Крус покоряет красотой и молодостью в новом рекламном кампейне для известного бренда. Итальянский производитель сумок и чемоданов Carpisa был основан в 2001-м году в Милане и периодически уже привлекал к сотрудничеству знаменитую испанскую актрису. Первая общая коллекция, над которой также работала младшая сестра Пенелопы – Моника, увидела свет в 2015-м.

На днях Пенелопа Крус поделилась на своей странице в Instagram несколькими фото и видео со съемок новой кампании весна 2019, тем самым сообщив поклонникам об очередной коллаборации. "Рады объявить о громком возвращении нашего великолепного посла, – написали на официальной странице бренда. – Это история, полная мечтаний и итальянского стиля жизни…"

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Роскошная Пенелопа Крус (фото: instagram.com/carpisaofficial)

Для промо новой коллекции Пенелопа примерила несколько разных образов, демонстрируя широкий выбор сумок на все случаи жизни. Первый – универсальный. Расклешенные джинсы и красный топ, дополненные сумочкой под змеиную кожу на серебристой цепочке. Второй – классической – составили широкие светлые брюки, белая блуза, крупное золотистое колье в виде цепи и объемная плетеная сумка в коричневых тонах. Еще в одном она предстала в элегантном ярко-красном брючном костюме, утонченных туфлях на шпильке и с крупной желтой сумкой.

Итальянские страсти: 44-летняя Пенелопа Крус покорила молодостью в fashion-съемке

Итальянские страсти: 44-летняя Пенелопа Крус покорила молодостью в fashion-съемке

Роскошная Пенелопа Крус (фото: instagram.com/carpisaofficial)

И последний – женственный и летний – составляет белое легкое платье на тонких бретелях, бежевые лодочки на высоком каблуке и сумочка нежно-розового оттенка. Дополняют все 4 образа крупные серьги-кольца, роскошная укладка и выразительный макияж. А еще – слоган: "Вот почему мы выбрали друг друга… Потому что я люблю Италию... Я люблю итальянский стиль. Потому что это говорит немного обо мне: фильмы, наши мечты…"

Кампания получилась страстной, яркой и запоминающейся. Что сразу же отметили поклонники актрисы и бренда. "Хочу такую же прическу", "Очень красиво!", "Боже, как прекрасна эта женщина!", "Очень красиво", "Этот невероятно стильно", "Прекрасная богиня, я ее очень люблю", "Убийственно красива". Что ж, коллекция явно будет иметь успех.

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